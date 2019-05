Ranieri | ancora tre partite | poi il mio lavoro alla Roma sarà finito

Kena Mobile proroga ancora l’offerta da 6 - 99 euro e lancia Kena Visit per i turisti stRanieri : Mentre viene prorogata ulteriormente l'offerta da 6,99 euro di Kena Mobile, spunta una nuova proposta per i turisti stranieri: Kena Visit, un piano tariffario di 30 giorni con 10 GB e 200 minuti di chiamate che costa 9,99 euro una tantum. L'articolo Kena Mobile proroga ancora l’offerta da 6,99 euro e lancia Kena Visit per i turisti stranieri proviene da TuttoAndroid.

Roma - Ranieri : 'Manchiamo nei momenti decisivi. Champions? Ci credo ancora' : Claudio Ranieri, tecnico della Roma , ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il match contro il Genoa. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso: 'Sono stati bravi loro a non mollare mai, è stata una partita difficilissima ma lo sapevamo. Ci siamo fatti sorprendere sul ...

Roma - Kluivert : “Con Ranieri sto trovando ancora più spazio. Complimenti all’Ajax” : E’ la squadra del momento. Già tanto si era parlato dell’Ajax dopo la loro impresa contro il Real Madrid campione in carica. Non facile ripetersi, ma gli olandesi ci sono riusciti, facendo fuori ieri sera la Juve e candidandosi a questo punto seriamente per la vittoria finale. Chi faceva parte della compagine di Amsterdam ed è approdato in Italia è Justin Kluivert, attaccante della Roma che ai microfoni di “Algemeen ...

Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Quote - ancora dubbi per Ranieri - Serie A - : Probabili formazioni Sampdoria Roma: Quote, le ultime notizie su moduli e titolari a Marassi. Le scelte di Giampaolo e Ranieri, Serie A, 31giornata,.

Ranieri : 'La Roma ha reagito. Crediamo ancora all'Europa' : Un pareggio che non serve ad avvicinare il quarto posto e non aiuta a uscire dalla crisi. La Roma esce ancora una volta tra i fischi dell'Olimpico dopo il 2-2 con la Fiorentina, non approfitta dei ...

Roma-Fiorentina - Ranieri preoccupato : “Dzeko è in dubbio - su Olsen devo ancora decidere” : L’allenatore della Roma ha parlato alla vigilia del match con la Fiorentina, rivelando come Dzeko non sia al meglio dal punto di vista fisico “Cambiare modulo? Sto pensando 25 ore al giorno a come aiutare questa squadra. Non è facile ma ci sto mettendo tutto me stesso. Valuterò bene tutto“. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Pallotta – ALFREDO ...