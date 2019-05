Rai | Nunzia De Girolamo risponde al M5s | Smettetela con la tv | pensate a

Ballando. Lite accesa tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro : Tensione tra l’ex Ministro Nunzia De Girolamo e il ballerino Raimondo Todaro. Un confronto acceso durante le prove per la

Ballando con le Stelle - lite accesa tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro : Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro litigano pesantemente in sala prove mentre si preparano per la prossima puntata di Ballando con le Stelle. A rivelarlo è Eleonora Daniele che a Storie Italiane ha mandato in onda il video del battibecco mentre i due provano un salto all’interno della nuova coreografia. Todaro piuttosto irritato si rivolge alla De Girolamo senza mezzi termini: Ma hai i pesi questa mattina? Ti hanno messo i pesi o ti ...

Nunzia De Girolamo in Rai - crociata dei nullafacenti M5s : la insultano e vogliono cacciarla : "Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a Nunzia De Girolamo? Questa ex deputata Berlusconiana, poi Alfaniana (nonché moglie dell’attuale deputato Pd, Francesco Boccia)?". Il Movimento 5 stelle, tramite Stefano Buffagni, sottosegretario pentastellato

Stefano Buffagni contro Nunzia De Girolamo conduttrice di Linea Verde Estate : "No a politici trombati in Rai" : “Questa mattina mi hanno fatto leggere un articolo di Repubblica che ipotizza Nunzia De Girolamo come conduttrice del programma, Linea Verde Estate. E sono rimasto francamente basito... Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a questa ex deputata Berlusconiana, poi Alfaniana (nonché moglie dell’attuale deputato PD, Francesco Boccia!)???”. Lo scrive su Facebook, ...

Nunzia De Girolamo - da Parlamentare a conduttrice di Rai 1? - : L'ex deputata di Forza Italia e prima ancora del Popolo della Libertà, Nunzia De Girolamo, sembra essere approdata nel mondo della televisione. Prima su La7 con il giornalista tv Massimo Giletti, ora a Ballando con le Stelle su Rai 1, ma non solo. Sembra essere arrivata per la Parlamentare una proposta notevole: ...

Rai 1 - Nunzia De Girolamo e la sua ascesa inarrestabile : 'Che programma le affidano' : Che si trattasse di qualcosa in più rispetto a un'indiscrezione lo aveva confermato la diretta interessata, Nunzia De Girolamo , rivelando di aver ricevuto proposte da parte della Rai per la ...

Retroscena Blogo : Nunzia De Girolamo verso la conduzione di Linea Verde estate in prima serata su Rai1 : Altra novità in arrivo nel palinsesto estivo di Rai1. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, Linea Verde dovrebbe approdare in prima serata nel mese di agosto 2019. Alla conduzione delle quattro puntate speciali del programma che da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze dovrebbe esserci, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, Nunzia De Girolamo. Per l'ex parlamentare, che dal 2013 al 2014 è stata ...

La Vita in Diretta - bomba di Nunzia De Girolamo : "Io solo in prima classe" - clamorosa offerta dalla Rai? : Non solo Ballando con le Stelle, per Nunzia De Girolamo, che nella sua parentesi televisiva ha anche preso parte a Non è l'arena di Massimo Giletti su La7. La Diretta interessata, infatti, lascia intendere che presto potrebbe... condurre in Rai. La domanda, a La Vita in Diretta, è di Anna Pettinelli

Nunzia De Girolamo dopo Ballando conduttrice in Rai? La dichiarazione : Nunzia De Girolamo pronta per diventare conduttrice? “Io gioco in prima classe” L’ex parlamentare Nunzia De Girolamo è sicuramente uno dei concorrenti di Ballando con le stelle che in questa edizione sta lasciando il segno. dopo l’ultimo appuntamento del dance show condotto da Milly Carlucci, è intervenuta a La Vita in Diretta in collegamento telefonico per […] L'articolo Nunzia De Girolamo dopo Ballando conduttrice ...

Ballando con le stelle - l’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro : lo slow fox sulle note di “Donne” : Il sabato sera di Rai Uno è stato dominato ancora una volta dominato da Ballando con le stelle. L’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, che hanno ballato uno slow fox sulle note di Donne di Zucchero ha scatenato l’ennesima polemica con la giudice Selvaggia Lucarelli L'articolo Ballando con le stelle, l’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro: lo slow fox sulle note di “Donne” proviene da Il ...

Nunzia De Girolamo bersagliata : Raimondo Todaro sbotta contro i giudici : Troppe critiche per Nunzia De Girolamo a Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro si arrabbia Non c’è pace per Nunzia De Girolamo a Ballando con le Stelle. Anche nella sesta puntata del varietà di Rai Uno l’ex parlamentare è stata duramente criticata per la sua esibizione in coppia con Raimondo Todaro. I due, che si […] L'articolo Nunzia De Girolamo bersagliata: Raimondo Todaro sbotta contro i giudici proviene da Gossip e Tv.