Rai 2 | Carlo Freccero a Blogo | Sarà un' estate di prodotti inediti Quanto fatto

Carlo Ginzburg : "Sto con Raimo - niente Salone La mia è una scelta politica" : Carlo Ginzburg non andrà al Salone del Libro in ape rta critica con la scelta di ospitare lo stand della casa editrice Altaforte. Lo storico e saggista, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, era atteso ...

Carlo Freccero - la pugnalata di Antonio Ricci : "Cosa fa davvero in Rai" - demolito : Antonio Ricci, in una intensa chiacchierata con il Corriere della Sera, liquida alla stregua di una provocazione la dichiarazione di Carlo Freccero, direttore di Rai 2, che vorrebbe il padre di Striscia la notizia alla Rai: "Freccero ne parla solo coi giornali, e poi a novembre se ne va, cosa gli vu

I Fatti Vostri - voce drammatica per Giancarlo Magalli : "La Rai ci pensa" - chi gli mettono al fianco : Sembra che Rai 2 voglia chiudere Mezzogiorno in famiglia. La cosa è praticamente certa. Dunque scatta la domanda inevitabile: Adriana Volpe ora che farà? Tornerà mai a I Fatti Vostri? Secondo il settimanale Oggi, in edicola, la conduttrice, qualora dovesse mai chiudere il programma in cui ora lavora

Detto Fatto - colpo da maestra di Bianca Guaccero : come stende Carlo Freccero - è lei la regina di Rai 2 : No, l'ok definitivo ancora non ci sarebbe ma la conferma, che arriva dal sempre informatissimo tvblog.it, sarebbe di quelle pesanti. Si parla del destino di Bianca Guaccero, che dovrebbe essere riconfermata al timone di Detto Fatto anche nella prossima stagione definitiva. Notizia che, se confermata

Formula 1 - le pagelle del GP del BahRain di Carlo Vanzini : Bene al via, bene nel primo attacco a Hamilton, ma poi ancora blackout per il 4 volte campione del mondo. NORRIS 8 - Super gara per un ragazzo di soli 19 anni. RAIKKONEN 8 - Super gara per un ...

David Donatello 2019 su Rai1 con Carlo Conti - anticipazioni : Sarà Carlo Conti a condurre la cerimonia di premiazione della 64ª edizione dei Premi David di Donatello, in onda in diretta stasera, mercoledì 27 marzo, su Rai1 dalle 21.25 (LIVE SU BLOGO). Regia di Maurizio Pagnussat e scenografia di Riccardo Bocchini.La serata più importante del nostro cinema vedrà sul palco alcune grandi star italiane e internazionali. A Tim Burton andrà il David alla Carriera – David for Cinematic Excellence 2019 che ...

Ascolti - il ruggito di Canale 5 : vendetta di Paolo Bonolis - asfalta Carlo Conti e Rai : Canale 5 vince la "guerra" degli Ascolti contro Raiuno. Nella serata di ieri, venerdì 22 marzo 2019, riporta davidemaggio.it, dalle 21.28 alle 0.03 – la prima puntata de La Corrida condotta da Carlo Conti ha conquistato 4.024.000 spettatori pari al 18.64 per cento di share. Su Canale 5 - dalle 21.33

La Corrida : Carlo Conti torna nel venerdì di Rai 1 e sfida Ciao Darwin : Carlo Conti torna, dal 22 marzo, nel venerdì sera di Rai 1 La Corrida, lo show riportato in vita lo scorso anno da Carlo Conti. La nuova edizione si allunga di due puntate rispetto alla precedente (da sei a otto) e parteciperanno sedici concorrenti ogni settimana, i cosiddetti dilettanti allo sbaraglio. “Ne vedremo di tutti i colori: alcuni probabili, alcuni improbabili, alcuni convinti, altri meno convinti, ma tutti con lo stesso ...

Rai1 : torna la Corrida con Carlo Conti : Venerdì 22 marzo, su Rai1 in prima serata alle 21.25, andrà in onda "La Corrida", il varietà dedicato ai "dilettanti allo sbaraglio" con Carlo Conti

La Corrida - da venerdì in onda su Raiuno e in streaming su Raiplay : conduce Carlo Conti : La Corrida sarà una delle trasmissioni di punta della programmazione primaverile della Rai. Il famoso programma dei dilettanti allo sbaraglio anche quest'anno sarà condotto da Carlo Conti e sarà trasmesso in prima serata, in tv su Rai 1 e in streaming online sul sito e sull'app Raiplay, a partire da venerdì 22 marzo. Nell'occasione Carlo Conti sarà affiancato dalla bella valletta Ludovica Caramis, ma ad ogni appuntamento il conduttore toscano ...

Carlo Conti a TvBlog : La Corrida - Ora o mai più - Sanremo ed il contratto con la Rai : Carlo Conti torna venerdì sera su Rai1 La Corrida, anche quest'anno, dopo l'ottimo successo dell'anno passato. Confermati Ludovica Caramis nel ruolo di valletta ed il maestro Pinuccio Pirazzoli come direttore d'orchestra. Abbiamo fatto due chiacchiere con Carlo Conti per parlare di questo ritorno televisivo, ma abbiamo anche parlato di Ora o mai più, che lo ha visto nella veste di ideatore e dei suoi prossimi impegni televisivi da qui ...

In arrivo The Rookie su Rai2 - la serie con Nathan Fillion di Castle nel nuovo sabato proposto da Carlo Freccero : È in arrivo The Rookie su Rai2. La serie con Nathan Fillion di Castle è una delle novità in programma sulla rete diretta da Carlo Freccero. Basata su fatti realmente accaduti, lo show segue la storia di John Nolan, un uomo di circa 40 anni che si sposta a Los Angeles e diventa una delle matricole più anziane nel dipartimento di polizia. Nolan non ha però fatto i conti con gli aspiranti agenti, più giovani e molto più agguerriti di lui che dal ...