Raggi | da lunedì riattivi minibus elettrici in centro città

(Di venerdì 10 maggio 2019) Roma – “Voglio darvi un aggiornamento importante, una bella notizia per la nostra citta’: da lunedi’ 13 maggio itorneranno al servizio delstorico. La prima linea sara’ una circolare con capolinea in piazza Venezia. Passera’ da via del Corso e largo Chigi per poi salire verso Trinita’ dei Monti e proseguire in direzione piazza del Popolo. Da qui attraversera’ piazza Augusto imperatore per poi tornare su via del Corso e a piazza Venezia”. Lo scrive su facebook il sindaco di Roma, Virginia. “Abbiamo completato i collaudi a bordo dei piccoli veicoli che percorreranno queste strade, mezzi agili ed ecologici a emissioni zero. Da lunedi’ restituiamo a cittadini e turisti un servizio strategico, indispensabile per spostarsi rapidamente in una delle zone piu’ frequentate e visitate della ...

