Raffaella Carrà a Paolo Sorrentino | “Nel tuo film hai messo la mia canzone in mezzo a

«A raccontare comincia tu» : Raffaella Carrà - che ce l'ha fatta ancora una volta : ... d'altronde, l'obiettivo principale del programma era quello di scavare nell'intimo dei grandi nomi non solo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica. Non tutti sono stati facili da «...

«A raccontare comincia tu» : Raffaella Carrà - che ce l’ha fatta ancora una volta : La storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoRaffaella Carrà ...

Amici - Loredana Bertè assente - la De Filippi chiama i rinforzi : Raffaella Carrà è l'ospite di sabato : Il sodalizio Raffaella Carrà Maria De Filippi continua e dopo la puntata di A Raccontare Comincia Tu, che ha visto come protagonista la regina della televisione italiana Maria De Filippi, Raffaella Carrà ricambia il favore. Annunciata l'assenza di Loredana Berté causa tour, la padrona di casa del ta

Anticipazioni Amici - 7ª puntata : Raffaella Carrà e Mara Venier ospiti - la Bertè assente : Sabato 11 maggio andrà in onda la settima puntata serale di Amici, quella che si aprirà con la sfida rimasta in sospeso tra Mameli e Umberto. Le prime Anticipazioni che sono trapelate su questa importante serata, fanno sapere che saranno due star della televisione italiana a fare visita a Maria De Filippi tra qualche giorno: Tvblog svela che sono Raffaella Carrà e Mara Venier le ospiti sulle quali ha puntato la conduttrice per provare a battere ...

«Amici 18» : al serale arriva Raffaella Carrà? : La storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoFuori Ricky ...

Ospiti Amici settima puntata : Raffaella Carrà - bel gesto per Maria : Raffaella Carrà ad Amici 18: è lei il super-ospite della settima puntata del Serale Chi sono gli Ospiti della settima puntata di Amici 2019? Ora che i coach non saranno più presenti nel talent show di Canale 5, saranno sempre più numerosi cantanti e ballerini famosi che faranno delle magnifiche esibizioni con tutti i concorrenti. […] L'articolo Ospiti Amici settima puntata: Raffaella Carrà, bel gesto per Maria proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - Raffaella Carrà sarà ospite del serale : Raffaella Carrà, tornata in tv lo scorso 4 aprile su Rai 3, con il programma di interviste intitolato A raccontare comincia tu, sarà ospite del serale di Amici 18 che andrà in onda su Canale 5, sabato 11 maggio 2019, in prima serata.La notizia, già pubblicata con il condizionale dal settimanale Mio, è stata confermata da Novella 2000 e dal blog di Davide Maggio.prosegui la letturaAmici 18, Raffaella Carrà sarà ospite del serale pubblicato ...

BOOM! Raffaella Carrà ad Amici : Raffaella Carrà e Maria De Filippi A ospitare ha cominciato lei. Ed ora è tempo di ricambiare il favore. Raffaella Carrà e Maria De Filippi stanno per ritrovarsi dopo la lunga chiacchierata di A Raccontare Comincia Tu. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Raffaella Carrà sarà ospite della settima puntata del serale di Amici 2019, in programma sabato prossimo (11 maggio) in prima serata su Canale 5. La signora del Tuca Tuca rimette così ...

Raffaella Carrà ad Amici 2019 il serale. Gli ospiti del 4 maggio : Raffaella Carrà ad Amici 2019 il serale. Gli ospiti del 4 maggio Nella prossima puntata ad Amici 18 di Maria de Filippi è stata ufficializzata la presenza di Raffaella Carrà come ospite. Raffaella Carrà ad Amici 2019 Dopo la precedente intervista di Maria De Filippi a “A raccontare comincia tu”, questa volta sarà invece Raffaella Carrà ad approdare nel suo programma. Ed infatti la cantante amatissima sia in Italia che all’estero, sarà ...

Amici 18 : Raffaella Carrà potrebbe partecipare alla puntata di sabato 11 maggio : In questi giorni si sta parlando della partecipazione data per certa di Raffaella Carrà alla nuova edizione del talent show 'Amici', che ha avuto inizio nel mese di aprile. Si tratta di una novità importante che andrebbe a far crescere la levatura del prodotto televisivo e si vociferava questa ipotesi che, nel corso del tempo, è divenuta sempre più concreta. Con il passare delle ore, sembra rappresentare una certezza questa notizia, che vedrebbe ...

Leonardo Bonucci e la moglie in lacrime con Raffaella Carrà : “Mai avremmo pensato che nostro figlio fosse in pericolo di vita” : “Non avremmo mai pensato di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio potesse ritrovarsi in pericolo di vita. All’improvviso avevamo visto crollare tutto. Non stava bene, c’era qualcosa che non andava. Dopo un controllo medico al nostro rientro a Torino, ci hanno detto che era impossibile aspettare, doveva essere operato subito”. A raccontarlo con le lacrime agli occhi sono Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari a Raffaella ...

A raccontare comincia tu - quinta puntata : Leonardo Bonucci ospite di Raffaella Carrà : Giovedì 2 maggio alle 21.20 su Rai3 quinto e penultimo appuntamento con ' A raccontare comincia Tu ', il programma che ha segnato il ritorno in Rai dopo anni di assenza di . Dopo il grande successo ...

Juventus - giovedì 2 maggio su Rai 3 Raffaella Carrà intervisterà Leonardo Bonucci : giovedì 2 maggio per i tifosi della Juventus ci sarà un'importante appuntamento. Infatti, tutti gli innamorati della Vecchia Signora avranno la possibilità di conoscere un po' più nel profondo uno dei loro idoli: Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino sarà il protagonista di "A raccontare comincia Tu", il programma di grande successo di Raffaella Carrà. Nel corso della puntata si vedrà un Bonucci mai visto che si racconterà alla presentatrice ...

Maria De Filippi Racconta a Raffaella Carrà - Dettagli Inediti Della Sua Vita! : A Raccontare comincia Tu: una Maria De Filippi inedita parla Della sua infanzia e adolescenza ribelle. Conosciamo lati Della conduttrice Mediaset, mai svelati prima! A Raccontare Comincia Tu: Maria De Filippi Racconta di come abbia ereditato dalla mamma il forte attaccamento al lavoro. Per le coccole, invece, ci pensava papà! Il nuovo format di Rai Tre dal titolo “A Raccontare Comincia Tu”, condotto da Raffaella Carrà, sta incuriosendo molto i ...