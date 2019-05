Quote Champions League | Tottenham “indietro” | Liverpool favorito

Ajax-Tottenham - Quote e pronostici della semifinale di Champions : Le formazioni allenate da ten Hag e Pochettino tornano a scontrarsi per decidere chi affronterà il Liverpool nella finalissima di Madrid. L'Ajax ha vinto 1-0 l'andata in trasferta grazie al gol ...

Quote Champions League - Ajax vicino alla finale che manca da 23 anni : a 1.33 su Sisal Matchpoint : L’Ajax è a un passo dall’impresa di conquistare la finale di Champions League a distanza di 23 anni. Dopo aver eliminato due grandi favorite, Real Madrid prima e Juventus poi, gli olandesi hanno espugnato un altro stadio prestigioso come il nuovissimo Tottenham Stadium, vincendo per 1-0 con gli Spurs. Il risultato però tiene ancora in corsa gli inglesi a cui basta un gol alla Crujiff Arena per ristabilire la parità. Gli esperti di Sisal ...

Da William Hill le Quote per l’ultima partita valida per la finale di Champions League : Penultima partita di Champions League in attesa della finalissima di Madrid. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a schierare la propria formazione vincente composta dalle imperdibili quote Maggiorate e dalle innovative Speciali Combo. Il bookmaker, inoltre, è pronto a garantire puro divertimento raddoppiando il benvenuto ai nuovi utenti che, grazie al codice ITA215, avranno 15 euro più 200 euro di bonus cashback. Dopo le sfide di ...

Quote Champions - Liverpool-Barcellona - l’impresa dei Reds a 11.00 su Sisal Matchpoint. Un’altra magia di Messi su punizione a 9.00 : Quote Champions – La gara di andata al Camp Nou, vinta dal Barcellona con un netto 3 -0, ha emesso un verdetto durissimo per il Liverpool che ora, per conquistare la finale di Madrid, deve compiere una vera e propria impresa all’Anfield. A confortare le speranze dei Reds c’è il rendimento tra le mura amiche, dove il Liverpool non subisce gol in Champions League dal 18 settembre scorso. Qualificazione a parte, gli inglesi sono ...

Lazio-Atalanta per non perdere il treno Champions - le Quote di Planetwin365 : Due partite, quattro squadre, un’intera stagione in ballo. In Lazio-Atalanta e Genoa-Roma ci si gioca tantissimo sia per quel che riguarda la Champions League sia per quel che riguarda la lotta salvezza. All’Olimpico andrà in scena uno scontro diretto per il quarto posto. La Lazio, attualmente ottava, si gioca le sue ultime chance: l’ “1” è quindi favorito a 2,30. La “X” è in lavagna a 3,40, il “2” a 3,06. I biancocelesti ...

Quote Champions League in vista del ritorno : al Liverpool serve un miracolo : Il 3-0 al Camp Nou blinda la qualificazione del Barcellona alla finale di Champions League: la netta vittoria blaugrana rende improbabile la rimonta del Liverpool ad Anfield, almeno secondo i betting analyst, riporta Agipronews, che danno l’impresa dei Reds a un sostanzioso 8,50. Quota praticamente simbolica, invece, per il passaggio del turno del Barca, a 1,06 su 888sport.it. Distanza più ravvicinata per le altre due semifinaliste, ...

Atalanta squadra del momento in Serie A : le Quote sulla corsa Champions : E’ la squadra del momento. Dopo aver vinto a Napoli avvicinando il quarto posto, ieri in casa contro l’Udinese lo ha praticamente raggiunto, e adesso sogna la Champions. In mezzo, la vittoria in semifinale contro la Fiorentina che ha proiettato l’Atalanta all’ultimo atto di Roma contro la Lazio. I bergamaschi sono, senza timore di smentita, la compagine più in forma. Per questo, gli analisti Snai non hanno potuto ...

Corsa Champions League : le Quote promuovono l’Atalanta : Corsa Champions League, l’Atalanta è la grande favorita in questo finale di stagione molto intenso: le quote Prima ha vinto al San Paolo contro il Napoli, poi ha piegato l’Udinese in casa. Complici le ripetute scivolate del Milan l’Atalanta ha scalato non solo la classifica, ma anche le quote sull’accesso alla prossima Champions League. Dopo il successo di ieri la squadra di Gasperini è rimasta da sola al quarto ...

Quote Champions : possibile secondo i bookies un’altra impresa dell’Ajax in trasferta - ma gli Spurs restano di poco favoriti : Quote Champions – Due mondi destinati a incrociarsi. Le due semifinali di Champions League raccontano storie e percorsi completamente diversi. Da una parte Tottenham e Ajax, le due sorprese del torneo, dall’altra Barcellona e Liverpool, le due superpotenze nonché, almeno per il momento, le due più quotate alla vittoria finale: rispettivamente 2,50 e 3,55 secondo gli analisti di Planetwin365, che vedono invece più distanti Ajax ...

Pronostici Champions League - le Quote di Sisal Matchpoint su Barcellona-Liverpool : Molto probabilmente la squadra che vincerà la Champions League uscirà dal doppio confronto tra Barcellona e Liverpool, che si può considerare a tutti gli effetti una finale anticipata. Nonostante i precedenti siano dalla parte dei Reds, che hanno eliminato 3 volte su 3 il Barça in confronti europei ad eliminazione diretta, i favori del pronostico sono tutti per Messi e compagni. Sono loro i grandi favoriti della competizione secondo gli ...

Probabili formazioni Tottenham Ajax/ Quote - Spurs in emergenza - Champions League - : Probabili formazioni Tottenham Ajax: le Quote del match e le scelte dei due allenatori per la partita di Londra, semifinale di andata di Champions League.

Semifinale di Champions League – Tottenham e Barcellona favorite? Quote e pronostici di William Hill : Quote imperdibili per le gare di andata delle semifinali di Champions League: Tottenham (2.50) e Barcellona (1.83) le favorite di William Hill Milano, 29 aprile 2019 – Quando il gioco si fa duro, William Hill scende in campo al fianco dei quattro migliori team europei! Tutto è pronto per il calcio d’inizio delle semifinali di Champions League. Il bookmaker, in gioco dal 1934, è pronto ad assicurare un divertimento garantito in compagnia ...

Quote Champions League - i pronostici delle semifinali : La Champions League torna in campo in settimana con le due semifinali di andata Tottenham-Ajax e Barcellona-Liverpool, in programma a Londra e Barcellona il 30 aprile e il 1 maggio. I match di ritorno ...

Corsa Champions League - le Quote dei bookmakers : Atalanta in salita : L’Atalanta adesso mette paura al Milan in merito alla Corsa Champions League che si fa sempre più animata Ha sbancato il San Paolo e agganciato il Milan al quarto posto in classifica: l’Atalanta si fa ancora avanti nelle scommesse sulla qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il successo esterno contro il Napoli la quota sui nerazzurri è fissata a 4,50, sempre più vicina a quella delle due favorite. Il Milan resta ...