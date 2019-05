Psg | tre turni a Neymar per il pugno al tifoso

Psg - pugno a tifoso : tre turni di squalifica per Neymar : ROMA - Tre giornate di squalifica e altre due con la condizionale per Neymar . Questa la decisione della giustizia sportiva francese per il pugno che l'attaccante del Psg ha rifilato a un tifoso dopo ...

In attesa del summit con la Juve - il Psg starebbe tentando Allegri con un'offerta monstre : La Juventus, vinto l’ottavo scudetto consecutivo e fuori dalla Champions League, sta pensando alla stagione prossima. La priorità al momento è stabilire se al timone ci sarà ancora Massimiliano Allegri e solo quando se ne avrà la certezza, allora si andrà sul mercato per cercare qualche pedina di spessore che possa dare uno scossone ad un gruppo che, nonostante Cristiano Ronaldo, è diventato abitudinario. Aspettando il summit Subito dopo ...

Calciomercato Juve - Allegri potrebbe andare al Psg : possibile il ritorno di Conte : Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora tutto da decidere. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non lo avrebbe ancora chiamato per il summit, quindi la permanenza del tecnico livornese a Torino è tutt'altro che scontata. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, inoltre, il Paris Saint Germain avrebbe intenzione di sostituire Thomas Tuchel (dopo una stagione assai deludente) e avrebbe messo gli occhi su Massimiliano Allegri. Come ...

Dove vedere Psg-Nizza in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) : Dove vedere PSG-Nizza in diretta streaming o tv (no Rojadirecta) Sabato 4 Maggio 2019 alle ore 17.00 scenderanno in campo al Parc des Princes di Parigi i neolaureati campioni di Francia del PSG contro il Nizza, nella 35a giornata della Ligue 1 2018/2019. PSG-Nizza: lotta contro se stessi per i parigini Dopo aver vinto con diverse giornate d’anticipo il campionato e senza aver mai avuto dei veri rivali al trono, il PSG è stato ...

Psg - tre giornate di squalifica a Mbappé : atteso il verdetto su Neymar : Tre giornate di squalifica, da scontare in campionato. Questa la sanzione inflitta a Kylian Mbappé dalla commissione disciplinare per l’espulsione rimediata nella finale di Coppa di Francia, quando l’attaccante del Psg si è visto mostrare il rosso diretto per un brutto fallo su Damien Da Silva. Mbappé ha già scontato una prima giornata nel recupero di martedì col Montpellier e salterà dunque le prossime due gare di Ligue 1. In ...

Don Balon : il Psg fa 'tremare' la Juve - vuole fortemente Pjanic (RUMORS) : La disfatta della Juventus in Europa non ha di certo spento l'interesse dei grandi club per alcuni giocatori bianconeri, e tanti stanno guardando in casa bianconera per poter rinforzare le loro rose. Uno dei giocatori più apprezzati è sicuramente il centrocampista Miralem Pjanic, uno dei registi più forti a livello europeo e come tale ha molto mercato. Non solo il Real Madrid di Zidane apprezza il mediano bosniaco, di recente anche il Paris ...

Psg - la panchina di Tuchel traballa : al suo posto potrebbe arrivare Benitez : Psg, la panchina di Tuchel traballa: al suo posto potrebbe arrivare Benitez Psg esonero Tuchel Benitez| La figura di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain non è più così salda. Dopo la sconfitta in finale di Coppa di Francia contro il Rennes, il presidente del PSG Al Khelaifi, starebbe pensando ad un cambio di guida tecnica. Secondo il Daily Mirror il nome che sta prendendo quota è quello di Rafa Benitez. Lo spagnolo siede ...

Pjanic-Psg - maxi offerta francese : ora potrebbe cambiare tutto : PJANIC PSG- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Telefoot“, il PSG sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Miralem Pjanic. Di fatto, come si legge, il club francese sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 75 milioni di euro per convincere il club bianconero a privarsi del suo regista. […] More

Psg - le maglie dedicate a Notre-Dame esaurite in mezz’ora : Psg maglia Notre Dame – Anche il Paris Saint-Germain si è unito alle iniziative di solidarietà legate all’incendio che ha devastato la Cattedrale di Notre-Dame. Il mondo del calcio francese ha fatto sapere di essere pronto a sovvenzionare parte delle opere di ricostruzione, mentre il proprietario del Rennes – François-Henri Pinault – ha deciso di […] L'articolo PSG, le maglie dedicate a Notre-Dame esaurite in mezz’ora è stato ...

