Protesta per la costruzione dell' autostrada Catania-Ragusa

La Protesta di fratel Biagio - che digiuna perché il ghanese Paul non venga espulso : Non mangia da undici giorni, fratel Biagio. E da qualche giorno si è anche incatenato le caviglie. La sua è una protesta pacifica, ma decisa, un appello che parte proprio dalla piazzetta di Palermo in cui fu ucciso don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia. Biagio Conte, laico fondatore della missione Speranza e Carità con più di mille senzatetto, chiede l’accoglienza dei migranti, e che venga revocato il decreto di espulsione nei ...

I pensionati Protestano per il taglio alle perequazioni : I pensionati scendono in piazza per far valere i propri diritti. I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno organizzato infatti una manifestazione nazionale per il 1 giugno alla quale parteciperanno numerosi anziani pronti a protestare contro il Governo. La manifestazione si svolgerà a Roma a Piazza San Giovanni e non più a Piazza del Popolo come inizialmente previsto. L’oggetto della contestazione sono le attuali politiche del Governo ...

Casal Bruciato - Protesta per la casa assegnata alla famiglia rom : ‘Vadano via’. ‘Non possiamo uscire. Abbiamo paura’ : “Tanto vi tiriamo una bomba“. È con queste parole che alcuni cittadini avrebbero minacciato una famiglia rom che ha ottenuto una casa popolare nella zona di casal Bruciato, un quartiere a Est di Roma. A riferirlo è un 40enne bosniaco, padre di 12 figli, barricato insieme alla famiglia nell’appartamento al secondo piano di una palazzina in via Satta. “Non possiamo uscire e Abbiamo paura“, riferisce. I manifestanti ...

Caporalato - Protestano i migranti di Borgo Mezzanone : "Stanchi di essere sfruttati per 3 euro l'ora" : Gli ospiti di Borgo Mezzanone chiedono migliori condizioni di vita all'interno del centro di accoglienza e procedure più snelle per ottenere il riconoscimento del diritto d'asilo

'Naturali' a tutti i costi - ma nessuno Protesta per i nefasti innesti sintetici 'Naturali' a tutti i costi - ma nessuno Protesta per i ... : I casi segnalati alla Food and Drug Administration, Fda, statunitense sono saliti a 457 in tutto il mondo, mentre sono finora 17 le morti accertate. Di Gianluca Nicoletti

Notre-Dame - si studia legge per saltare regole della tutela per accelerare ricostruzione. I professionisti della cultura Protestano : Oggi, non si tratta solo di compiere un gesto che riguarda l'architettura, ma si tratta di milioni di gesti, umili ed esperti, governati dalla scienza e dal sapere, nel quadro di una politica ...

Alberto Urso criticato su Radio 105. “Speriamo di non sentirlo piu”. I fan Protestano. Leggi cosa è accaduto : Alberto Urso è il candidato numero uno alla vittoria di Amici 18, ma in Radio è stato stroncato pesantemente. E non stiamo parlando di una Radio qualsiasi, bensì di Radio 105, partner di Amici... L'articolo Alberto Urso criticato su Radio 105. “Speriamo di non sentirlo piu”. I fan protestano. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sciopero generale 17 maggio : Protesta a scuola e nel settore dei trasporti : Il mese di maggio sarà interessato da numerosi scioperi. Le prossime settimane vedranno svariate categorie di lavoratori incrociare le braccia. Una delle date più critiche sarà quella di venerdì 17 maggio 2019, quando andrà in scena uno Sciopero generale. Ad esserne coinvolto il comparto scuola, per l’ennesima volta in questi ultimi tempi. Più di una le sigle sindacali coinvolte nella mobilitazione. Da segnalare, però, che oltre a docenti e ...

I riders fiorentini il 1 Maggio in corteo per Protestare : In trecento 300, con le biciclette, i fattorini delle consegne online hanno sfilato il 1 Maggio per le vie del centro di Firenze nel corteo, organizzato dal sindacalismo di base, Cobas, Cub, Usi, e da ...

la festa dei lavoratori - gli operai Gam Protestano : via al presidio. 'La politica dorme - il Molise muore' : I sindacati hanno deciso di alzare il volume della protesta rispetto ad una vertenza irrisolta e che rischia di assestare un colpo mortale all'economia molisana. I 240 ex dipendenti dello ...

"Impronte digitali per i parlamentari" : Protestano Pd e Leu : Mattia Fantinati , sottosegretario alla Pubblica amministrazione del Movimento 5 Stelle, tramite una lettera ha chiesto ai presidenti di Camera e Senato di introdurre il controllo delle impronte ...

Greenpeace : attivisti su una piattaforma petrolifera per Protestare contro le trivellazioni in Artico : Gli attivisti di Greenpeace hanno scelto di attirare l’attenzione sulle trivellazioni nel continente Artico salendo su una piattaforma petrolifera nel nord della Norvegia. I quattro membri dell’organizzazione ambientalista provenienti da Norvegia, Svezia, Danimarca e Germania si sono arrampicati sulla piattaforma petrolifera West Hercules nei pressi del villaggio di Rypefjord, per protestare contro le trivellazioni. “Mentre in ...

La Protesta per l'aeroporto di Birgi a Palermo. Parla il Sindaco di Trapani Tranchida : Dopo la manifestazione di stamattina a Palermo per protestare contro la possibile chiusura dell'aeroporto di Trapani Birgi, interviene il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che pubblichiamo ...

American Laundry - stop antimafia : operai sul tetto per Protesta : Una cinquantina di operai dell'American Laundry Ospedaliera, l'azienda di lavanderia di Melito, che fornisce biancheria pulita a molti ospedali di Napoli, ha occupato durante il primo turno di lavoro ...