Pronostico Leicester Vs Chelsea | Premier League 12-05-19 e Analisi

Pronostico Manchester City Vs Leicester - Premier League 06-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Leicester, Premier League, 37^ Giornata, Lunedì 6 Maggio 2019 ore 21.00Manchester City / Leicester / Premier League / Analisi – Nel Monday Night della Premier League, il Manchester City potrebbe festeggiare la conquista del secondo titolo di fila; i Citizens ospiteranno all’Etihad, nel posticipo del trentasettesimo turno, il Leicester, con le Foxes che sono alla ricerca ...

Pronostico Leicester Vs Arsenal - Premier League 28-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Leicester – Arsenal, Premier League, 36^ Giornata, Domenica 28 Aprile 2019 ore 13.00Leicester / Arsenal / Premier League / Analisi – Al King Power Stadium, l’Arsenal ha una grande occasione per poter tornare in zona Champions League, affrontando il Leicester, ancora in piena lotta per il settimo posto che varrebbe l’accesso ai playoff di Europa League. A 3 giornate dal termine della Premier ...

Pronostico Leicester City Vs Newcastle - Premier League 12-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Leicester City – Newcastle, Premier League 34^ Giornata, Venerdì 12 Aprile 2019 ore 21.00Leicester City / Newcastle / Premier League / Analisi – La trentaquattresima giornata di Premier League si aprirà venerdì sera con il primo anticipo, dove si sfideranno Leicester City e Newcastle. A 5 giornate dal termine, tutto è ancora aperto, sia in testa, sia in coda. I padroni di casa cercano punti per entrare in ...