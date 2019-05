Pronostico Burnley Vs Arsenal | Premier League 12-05-19 e Analisi

Pronostico Everton Vs Burnley - Premier League 03-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Everton – Burnley, Premier League, 37^ Giornata, Venerdì 3 Maggio 2019 ore 21.00Everton / Burnley / Premier League / Analisi – Al Goodison Park, l’Everton, a 2 giornate dalla fine della Premier League, si gioca le ultimissime carte per rientrare nella lotta per il settimo posto, ultima posizione disponibile per entrare in Europa League, contro il Burnley, salvo da qualche domenica e autore di un grande ...

Pronostico Burnley Vs Manchester City - Premier League 28-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Burnley – Manchester City, Premier League, 36^ Giornata, Domenica 28 Aprile 2019 ore 15.05Burnley / Manchester City / Premier League / Analisi – Dopo il sorpasso avvenuto nel derby, il Manchester City vuole blindare il primo posto anche al Turf Moor, dove lo attenderà il Burnley, che ha conquistato la salvezza settimana scorsa. A 3 giornate dalla fine della Premier League, i Citizens tentano di tenere a bada ...

Pronostico Chelsea Vs Burnley - Premier League 22-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Burnley, Premier League, 35^ Giornata, Lunedì 22 Aprile 2019 ore 21.00Chelsea / Burnley / Premier League / Analisi – La trentacinquesima giornata di Premier League si concluderà con il Monday Night, dove allo Stamford Bridge il Chelsea di Maurizio Sarri ospiterà il Burnley. Per i Blues si presenta una grande occasione per tornare in zona Champions, mentre agli ospiti basta un punto per ottenere la ...