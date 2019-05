Pronostico Bayer Leverkusen vs Schalke 04 | Bundesliga 11-05-2019 e Analisi

Pronostico Lipsia vs Bayern Monaco - Bundesliga 11-05-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Lipsia-Bayern Monaco, 33^Giornata Bundesliga; Sabato 11 Maggio, ore 15.30Lipsia / Bayern / Bundesliga / Analisi – Nel sabato valevole per la 33^Giornata della Bundesliga, spicca il big match della Red Bull Arena di Lipsia tra i padroni di casa e il Bayern Monaco.Come arrivano Lipsia e Bayern?Bundesliga / Lipsia / Bayern – I padroni di casa stanno confermando di essere una delle squadre più in forma della ...

Pronostico Bayern Monaco vs Hannover 96 - Bundesliga 04-05-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayern Monaco-Hannover 96, 32^Giornata Bundesliga; Sabato 4 Maggio, ore 15.30Bayern / Hannover / Bundesliga / Analisi – Il sabato valevole per la 32^Giornata della Bundesliga si aprirà con il match dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera tra il Bayern e l’Hannover 96.Come arrivano Bayern e Hannover?Bundesliga / Bayern / Hannover – I padroni di casa non hanno sfruttato al meglio la caduta del ...

Pronostico Augsburg vs Bayer Leverkusen - Bundesliga 26-04-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Augsburg-Bayer Leverkusen, 31^Giornata Bundesliga; Venerdì 26 Aprile, ore 20.30Augsburg / Bayer Leverkusen / Bundesliga / Analisi – La 31^Giornata della Bundesliga si aprirà Venerdì 26 Aprile alla WWK Arena di Augsburg tra i padroni di casa e il Bayer.Come arrivano Augsburg e Bayer?Bundesliga / Augsburg / Bayer – I padroni di casa arrivano dalla roboante vittoria contro lo Stoccarda, la più ampia nella sua ...

Pronostico Werder Brema vs Bayern Monaco - Semifinali DFB Pokal 24-04-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Werder Brema-Bayern Monaco, Semifinali DFB Pokal; Mercoledì 24 Aprile, ore 20:45Werder / Bayern / DFB Pokal / Analisi – Il match valevole per la Semifinale di DFB Pokal vedrà la sfida del Weser-Stadion di Brema tra i padroni di casa e il Bayern Monaco.Come arrivano Werder e Bayern?DFB Pokal / Werder / Bayern – I padroni di casa arrivano dalla sconfitta proprio contro i bavaresi in Bundesliga. Gli uomini di ...

Pronostico Bayern Monaco vs Werder Brema - Bundesliga 20-04-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi Bayern Monaco-Werder Brema, 30^Giornata Bundesliga; Sabato 20 Aprile, ore 15.30Bayern / Werder Brema / Bundesliga / Analisi – Nel sabato valevole per la 30^Giornata della Bundesliga il Bayern avrà come ospite all’Allianz Arena il Werder.Come arrivano Bayern e Werder?Bundesliga / Bayern / Werder – I padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive che li hanno riportati in cima alla classifica. Manca ...

Fortuna Dusseldorf-Bayern Monaco : dove vederla - probabili formazioni e Pronostico : Fortuna Dusseldorf-Bayern Monaco: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Domenica 14 Aprile 2019 il Fortuna Dusseldorf ospiterà il Bayern Monaco alla Merkul Spiel-Arena di Dusseldorf. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 29esima giornata di Bundesliga, è fissato per le ore 15:30. Fortuna Dusseldorf-Bayern Monaco: pronostico Le due squadre si sono incontrate già due volte in questa stagione, ed entrambe le ...

Pronostico Fortuna Dusseldorf vs Bayern Monaco - Bundesliga 14-04-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Fortuna Dusseldorf-Bayern Monaco, 29^Giornata Bundesliga; Domenica 14 Aprile, ore 15.30Fortuna Dusseldorf / Bayern Monaco / Bundesliga / Analisi – Nella domenica valevole per la 29^Giornata della Bundesliga, spicca il match della Merkur Spielarena di Dusseldorf tra i padroni di casa e il Bayern Monaco.Come arrivano Fortuna e Bayern?Bundesliga / Fortuna / Bayern – I padroni di casa non avranno vita facile in ...

Pronostico Bayer Leverkusen vs Lipsia - Bundesliga 06-04-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayer Leverkusen-Lipsia, 28^Giornata Bundesliga; Sabato 6 Aprile, ore 15.30Bayer / Lipsia / Bundesliga / Analisi – Il sabato della Bundesliga, valevole per la 28^Giornata, si apre con la sfida della BayArena di Leverkusen tra i padroni di casa e il Lipsia.Sfida che vale moltissimo in ottica europea per entrambe le squadre. Il Lipsia per consolidare il 3°posto, le Aspirine per tentare l’assalto alla UEFA ...

Pronostico Bayern Monaco vs Borussia Dortmund - Bundesliga 06-04-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayern Monaco-Borussia Dortmund, 28^Giornata Bundesliga; Sabato 6 Aprile, ore 18.30Bayern / Borussia / Bundesliga / Analisi – E’ il big match della 28^Giornata della Bundesliga. E’ il famoso “Klassiker” quello che sabato 6 Aprile alle ore 18:30 andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.Sarà una sfida fondamentale in ottica campionato, perché, qualora dovessero vincere i ...

Bayern Monaco-Borussia Dortmund : sabato in diretta tv su Sky alle 18 : 30 - Pronostico over : Bayern Monaco-Borussia Dortmund è la sfida scudetto di Bundesliga in programma sabato 6 aprile. Valido per la ventottesima giornata, sarà infatti un ‘Klassiker’ che vedrà di fronte le due compagini più vincenti del calcio tedesco divise da 2 punti al vertice della classifica, con i gialloneri di Dortmund tornati davanti la settimana scorsa grazie al successo sul Wolfsburg (2-0) e il conseguente mezzo passo falso dei bavaresi fermati sul pareggio ...

Pronostico Bayern vs Heidenheim - quarti DFB Pokal 3-4-2019 e info : Pronostico quarti DFB Pokal, Bayern vs Heidenheim, 3-4-2019 e formazioniSi prospetta un’altra passeggiata per il Bayern dopo quella con il Drochtersen e il Rodinghausen (di misura eh, 0-1 e 1-2), specialmente per il vantaggio di giocare finalmente in casa una gara di Pokal. I bavaresi hanno comunque rischiato, agli ottavi, avendo la meglio sull’Herta soltanto ai tempi supplementari. Degna di nota invece l’impresa del piccolo club di Zweite ...

Pronostico Friburgo vs Bayern Monaco - Bundesliga 30-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Friburgo-Bayern Monaco, 27^Giornata Bundesliga; Sabato 30 Marzo, ore 15.30Friburgo / Bayern Monaco / Bundesliga / Analisi – Il sabato valevole per la 27^Giornata della Bundesliga vedrà il match di Friburgo tra i padroni di casa e il Bayern Monaco.Gli ospiti arrivano per portare a casa i 3 punti in modo da continuare la lotta per la vittoria del campionato insieme al Borussia Dortmund.Come arrivano Friburgo e ...

Pronostico Hoffenheim vs Bayer Leverkusen - Bundesliga 29-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Hoffenheim-Bayer Leverkusen, 27^Giornata Bundesliga; Venerdì 29 Marzo, ore 20.30Hoffenheim / Bayer Leverkusen / Bundesliga / Analisi – La Bundesliga apre il proprio 27° turno con l’anticipo del venerdì a Sinsheim tra i padroni di casa dell’Hoffenheim e il Bayer Leverkusen.Sfida che può valere molto per i padroni di casa che, qualora dovessero ottenere una vittoria, rientrerebbero in corsa per un posto ...

Pronostico Bayern Monaco vs Mainz - Bundesliga 17-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayern Monaco-Mainz, 26^Giornata Bundesliga, Domenica 17 Marzo, ore 18.00Bayern Monaco / Mainz / Bundesliga / Analisi – La domenica, così come la 26^Giornata della Bundesliga, si chiuderà con il match dell’Allianz Arena di Monaco tra i padroni di casa e il Mainz.Bavaresi che dovranno riscattarsi dall’uscita dalla UEFA Champions League, e che punteranno tutto sulla vittoria del campionato.Come arrivano ...