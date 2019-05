Pronostici Ligue One

lanotiziasportiva

(Di venerdì 10 maggio 2019) LaOne ogni anno viene un pò sottovalutata, almeno all’inizio, da tifosi e addetti ai lavori, rispetto ad altri campionati europei, dei quali si parla di più. Ma a un certo punto ci si accorge che resta uno dei campionati più appassionanti ed equilibrati, nonchè interessanti di Europa.Andiamo insieme quindi a vedere iOne, partita per partita, con la speranza e l’auspicio di aiutare molti nostri tifosi a vincere delle somme interessanti!Pronostico Saint Etienne – MontpellierLa giornata diOne si aprirà venerdi sera con la sfida che profuma di Europa tra il Saint Etienne, quarta in classifica, e il Montpellier quinta e a 7 punti. La squadra di casa è reduce dalla preziosa vittoria ottenuta in trasferta con il Monaco, mentre il Montpellier ha ottenuto un deludente pareggio in casa con l’Amiens.Vista la situazione ci sentiamo di ...

