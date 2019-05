Produzione industriale | a marzo la tendenza si inverte | cala dello 0 | 9% Il primo

Gran Bretagna - in aumento Produzione industriale e manifattura : In recupero la produzione industriale nel Regno Unito nel mese di marzo . Gli ultimi dati diffusi dall' Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna, ONS, segnalano che l'indice della ...

Istat : Produzione industriale in aumento nel trimestre : A marzo 2019 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,9% rispetto a febbraio.

Istat : a marzo Produzione industriale -0 - 9% - su anno -1 - 4% : Roma, 10 mag., askanews, - A marzo 2019 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,9% rispetto a febbraio. Corretto per gli effetti di calendario, a marzo ...

Francia - frena ancora la Produzione industriale a marzo : Rallenta ancora a marzo la produzione industriale francese. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato infatti un decremento dello 0,9% dal +0,1% rivisto di febbraio, +0,4% la prima lettura,. Il dato, comunicato dall' Ufficio di statistica nazionale, INSEE, , è peggiore ...

Spagna - Produzione industriale a picco a marzo : produzione in caduta in Spagna a marzo . Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale, INE,, nel mese di marzo, si registra su anno un calo del 3,1% rispetto al -0,2% rivisto di febbraio, -0,3% la prima ...

Produzione industriale - il boom della farmaceutica non dipende dalla Brexit. Export e ricavi in crescita dal 2008 : Nell’ultimo comunicato Istat sulla Produzione industriale, riferito a febbraio, l’ottava casella brillava particolarmente. Nel contesto di un’inattesa ripresa dell’attività manifatturiera, l’industria farmaceutica è riuscita a mettere a segno un +11% rispetto allo stesso mese del 2018. Un progresso che si ridimensiona al 5,3% correggendo il dato per il diverso numero di giorni lavorati, ma comunque testimonia il dinamismo del comparto. La ...

Germania - Produzione industriale in aumento anche a marzo : L'industria tedesca continua a mostrare segnali di recupero interrompendo la fase di debolezza dei mesi precedenti. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, nel mese di marzo il dato ...

Giappone : crollo del 4 - 6% annuo per la Produzione industriale : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in marzo la produzione industriale ha segnato in Giappone un crollo del 4,6% annuo, in ulteriore peggioramento rispetto al precedente declino dell'1,1%, 0,3% il rialzo ...

Cina - Pil trim1 meglio di attese - balzo Produzione industriale marzo : Nel primo trimestre l'economia cinese è cresciuta al ritmo stabile di 6,4% rispetto all'anno precedente e il mese scorso la produzione industriale ha visto un balzo, entrambi i dati sono migliori delle attese.

Cina - Produzione industriale in crescita a marzo : Continua la ripresa nel 2019 per la Produzione industriale cinese e a rilevarlo è il Bureau of Statistics cinese. Nel mese di marzo, a livello tendenziale , l'output è aumentato del 8,5% , ...

USA - frena la Produzione industriale nel mese di marzo : frena la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di marzo. Il dato ha registrato una contrazione dello 0,1% dopo il +0,1% di febbraio , risultando al di sotto delle attese degli analisti che ...

Produzione industriale - a sorpresa Italia prima in Eurozona : supera la Francia : Nonostante le previsioni che vedevano l'Italia a un passo dal baratro, a quanto pare le cose non vanno poi così male. Nell'ultimo trimestre, infatti, l'Italia si posiziona al primo posto nella Produzione industriale dell'Eurozona, con un contributo del 35,7%, posizionandosi anche sopra rispetto alla Francia. Ultima invece, la Germania, con un punteggio del -21%. Naturalmente bisogna però guardare con cautela a questi dati, poiché il nostro paese ...

Produzione industriale - l'Italia traina la crescita dell'Eurozona. Bloomberg : "Effetto tiramisù"" : Ciò nonostante, 'la terza economia dell'area euro deve ancora fare molto per recuperare il terreno perso nell'ultimo decennio' precisa. La Produzione industriale italiana rimane infatti inferiore del ...

Cala la Produzione industriale nell'area euro : Milano. Cala la produzione industriale in europa nel mese di febbraio, confermando così le previsioni di ulteriore rallentamento economico, che, stando ai dati diffusi dall'eurostat stamattina, riguarda soprattutto la zona euro e non tutti i 28 paesi membri dell'Unione europea. Su base mensile la