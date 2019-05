Procura Figc | Palermo va retrocesso in C

La FIGC ha sospeso per tre mesi il Procuratore sportivo Mino Raiola : Mercoledì la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha sospeso per tre mesi il procuratore sportivo italiano Mino Raiola per irregolarità nel trasferimento in prestito del diciannovenne Gianluca Scamacca dal Sassuolo alla squadra olandese del PEC Zwolle. Raiola non potrà esercitare la professione di

Calcio - frasi Ranieri al vaglio Procura Figc. Rabbia Lazio : Subito a segno Lukic, poi Ronaldo evita la sconfitta dei bianconeri nei minuti finali. Anche la curva bianconera ha onorato la sciagura del grande Torino con uno striscione applaudito da tutto lo ...

Frasi Ranieri al vaglio Procura Figc - rabbia Lazio : "E cosi' e' stato, cosi' fu". Queste parole del tecnico della Roma, Claudio Ranieri, in conferenza stampa su un non dimenticato Lazio-Inter del 2 maggio 2010 - quando la Curva Nord biancoceleste suggeri' alla propria squadra di 'scansarsi' per favorire i nerazzurri nella corsa al titolo - ha fatto accendere i riflettori della procura federale della Figc e attirato l'ira della Lazio, aprendo una polemica sul finale di campionato. La procura ...

Procura Figc - richiesti i video delle frasi di Ranieri : frasi Ranieri Lazio – La Procura della FIGC guidata da Giuseppe Pecoraro, venuta a conoscenza delle frasi di Claudio Ranieri su Lazio-Inter del 2010, ha subito chiesto il video della conferenza per una analisi disciplinare del caso. Lo scrive l’ANSA, che riporta un commento di una fonte qualificata: «E’ probabile che una decisione sulla formalizzazione […] L'articolo Procura FIGC, richiesti i video delle frasi di Ranieri è ...

Ranieri fa infuriare la Lazio - Procura Figc chiede il video delle dichiarazioni : Per la cronaca, dopo quel-Lazio Inter la Procura di Tivoli, competente per Formello, aprì un'inchiesta contro ignoti sulle presunte minacce ricevute in quella settimana dai giocatori per non vincere ...

La Procura Figc deferisce Zamparini e il Palermo : rischio penalizzazione : Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare per una serie di irregolarità gestionali Maurizio Zamparini, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio […] L'articolo La Procura ...

Milan attacca la Procura Figc 'Su cori contro Kessié e Bakayoko non ha fatto nulla' : Auspichiamo altresì la massima collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine per individuare e punire i responsabili che con le loro azioni offuscano l'immagine del nostro mondo'. Milan contro la ...

Milan - coopereremo con Procura Figc : ANSA, - MilanO, 16 APR - Il Milan "intende cooperare con la Procura affinché il percorso investigativo venga portato a compimento, nella certezza che il suo esito non sarà in alcun modo condizionato ...

Caso Acerbi – La reazione del Milan all’apertura dell’indagine da parte della Procura della Figc : Il gesto di Kessiè e Bakayoko fa discutere ancora: il Milan si schiera al fianco della Procura della Figc Nonostante il giudice sportivo abbia deciso di non utilizzare la prova tv per il gesto di Kessié e Bakayoko, ‘colpevoli’ di aver mostrato alla curva sud di San Siro la maglia di Acerbi nel post partita tra Milan e Lazio, un’indagine è stata aperta dalla Procura della Figc sul Caso in questione. Dopo essere venuto a ...

Procura Figc - indagine su Kessiè-Bakayoko : ANSA, - ROMA, 16 APR - Immediata la risposta della Procura della Figc alla decisione del giudice sportivo di non accogliere la richiesta di prova tv, e quindi di non prendere provvedimenti ...

La maglia di Acerbi come trofeo. Lui : 'Gesto d'odio - è da deboli'. Bakayoko e Kessie chiedono scusa - ma la Procura Figc ricorrerà alla prova ... : ... 'Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo'. Poi ...