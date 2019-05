Prima Qualifica | Catsburg centra la DHL Pole Position per 0028

MotoGp – Lorenzo - la caduta in qualifica ed i giovanissimi in Prima fila a Jerez : “a questo punto cacciamo i 40enni e facciamo arrivare i 15enni” : La caduta al termine delle qualifiche e i giovanissimi piloti in prima fila a Jerez de la Frontera: le parole di Jorge Lorenzo E’ Fabio Quartararo il poleman del Gp di Jerez de la Frontera: il giovane pilota francese della Petronas ha concluso le qualifiche del Gp di Spagna davanti a tutti i suoi rivali, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Franco Morbidelli e il campione del mondo in carica Marc ...

Vela – Conclusa la Prima selezione per la qualificazione a Europei e Mondiali della classe Optimist : prima selezione Optimist per Europei e Mondiali, Federica Contardi è terza. Da oggi la squadra multiscafi impegnata a Pescara per il Campionato italiano Hobie Cat Conclusa oggi a Napoli la prima regata di selezione per la qualificazione ai Campionati Europei e Mondiali della classe Optimist. In acqua 140 concorrenti provenienti da tutta Italia che si sono confrontati su un campo di regata difficile per le condizioni meteo variabili e che, ...

La Benetton Treviso si è qualificata ai playoff del Guinness Pro14 per la Prima volta nella storia del campionato : Grazie alla vittoria per 25-11 ottenuta sabato sera contro le Zebre nell’ultima giornata della stagione regolare, la Benetton Treviso si è qualificata per la prima volta ai playoff di Guinness Pro14, il campionato sovranazionale a cui partecipano squadre irlandesi, scozzesi,

Tennistavolo - Mondiali individuali Budapest 2019 : bene gli italiani nella Prima giornata delle qualificazioni : Sono scattati oggi a Budapest, in Ungheria, i Mondiali individuali di Tennistavolo: spazio alle sole specialità olimpiche, con i primi incontri dei gironi di qualificazione dei singolari maschile e femminile, ed i due turni preliminari del doppio misto. Ottime notizie per l’Italia, con i nostri portacolori che hanno vinto tutti gli incontri odierni: i sette azzurri impegnati in singolare (Niagol Stoyanov è testa di serie) mantengono ...

"Mostrare la maglia di un altro giocatore per sbeffeggiarlo è Prima di tutto un gesto stupido - inqualificabile - indegno dei valori dello sport" : "Lo sport è sana competizione, è correttezza e lealtà. Mostrare la maglia di un altro giocatore per sbeffeggiarlo è prima di tutto un gesto stupido, inqualificabile, indegno dei valori dello sport e anche della maglia che indossano. Mi auguro che vengano presi i giusti provvedimenti per stigmatizzare quello che è accaduto". Così il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, commenta ...

Sofia - Le Farfalle centrano la Prima finale - Agiurgiuculese si qualifica al cerchio : Le azzurre dei piccoli attrezzi, dopo le medaglie nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo a Pesaro la scorsa settimana, hanno dimostrato di avere tutte le intenzioni di ripetersi. Infatti, la ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : qualificazioni - Prima suddivisione. Maria Paseka cade al volteggio - Boyer e Charpy altalenanti : Alla Netto Arena di Stettino (Polonia) sono incominciate le qualificazioni femminili degli Europei 2019 di Ginnastica artistica e la prima suddivisione ha subito regalato grandi sorprese. La russa Maria Paseka, grande favorita per la conquista della medaglia d’oro al volteggio dopo aver vinto due Mondiali e l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, è clamorosamente caduta sul primo salto (13.500) e così non le è bastato l’Amanar da ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : Italia - la notte Prima degli esami. Le Fate vogliono mordere in qualifica e puntano alle finali : Quattro Fate pronte a incantare, desiderose di lasciare la loro magia alla Netto Arena di Stettino, ambiziose e motivate alla loro prima grande uscita internazionale da seniores. L’Italia si lancia a grandi passi verso il turno di qualificazione femminile degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, l’appuntamento è per giovedì 11 aprile e le quattro azzurre scenderanno in pedana con obiettivi molto importanti: bisogna qualificarsi al ...

Ieri sera l’Italia ha battuto la Finlandia 2-0 nella Prima partita di qualificazione per gli Europei di calcio del 2020 : Ieri sera la Nazionale italiana di calcio ha battuto 2-0 la Finlandia nella prima partita di qualificazione per gli Europei di calcio. I gol sono stati segnati da Nicolò Barella al settimo minuto e da Moise Kean al 74simo minuto.

Coppa d’Africa - Prima storica qualificazione per il Burundi : Giornata storica per il Burundi. Il piccolo stato africano è riuscito a qualificarsi per la prima volta alla fase finale della Coppa d’Africa. Decisivo il pareggio per 1-1 contro il Gabon di Aubameyang, grazie al gol di Amissi, che ha permesso alle Hirondelles (Le rondini) di chiudere il girone al secondo posto dietro al Mali. Risultato memorabile, ottenuto anche grazie all’allargamento delle partecipanti alla fase finale da 16 ...

Stasera Italia-Finlandia - Prima gara di qualificazione a Euro 2020 : La Francia campione del mondo è di un altro pianeta, la Spagna si sta rinnovando ma la qualità non fatica a trovarla, il Portogallo, che pure ha pareggiato in casa 0-0 con l'Ucraina, ha un tasso ...

Calendario Qualificazioni Europei 2020 : tutte le partite e gli orari della Prima giornata. Come vederle in tv e streaming : Scatteranno giovedì 21 marzo le Qualificazioni ad Euro 2020, edizione itinerante del massimo torneo continentale per Nazionali di calcio: le 55 aspiranti formazioni sono state divise in 10 gruppi, dai quali le prime due passeranno direttamente alla fase finale a 24, occupando i primi 20 posti. Fischio d’inizio alle 20.45 italiane se non indicato diversamente. GIORNATA UNO Giovedì 21 marzo Gruppo C: Olanda – Bielorussia, Irlanda del ...

Qualificazioni Europei - risultati e marcatori della Prima giornata : risultati Qualificazioni Europei – Si sono concluse le prime dieci partite valide alla qualificazione agli Europei che si disputeranno 2020, che vedevano sfidarsi diverse grandi del calcio europeo, vale a dire Belgio, Olanda, Croazia e Polonia. I risultati di oggi hanno rispettato i pronostici della vigilia, visto che alla fine tutte e quattro le grandi […] L'articolo Qualificazioni Europei, risultati e marcatori della prima giornata ...