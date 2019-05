Previsioni astrologiche del weekend | 11-12 maggio | novità per Sagittario | Bilancia confusa

Previsioni astrologiche 10 maggio : Leone instancabile - Pesci galante : Venerdì 10 maggio 2019 la Luna ed il Nodo Lunare saranno in Cancro mentre il Sole, Urano e Mercurio si troveranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno e Giove continuerà il suo moto nel Sagittario. Nettuno sarà in Pesci e Venere stazionerà in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni. Attriti familiari per i Gemelli Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno a rendere ...

Previsioni astrologiche 9 maggio : shopping per Ariete - Acquario romantico : Giovedì 9 maggio 2019 Nettuno si troverà in Pesci e Marte in Gemelli. Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno, mentre il nodo lunare e la Luna stazioneranno in Cancro. Urano, Mercurio e il Sole si troveranno nei gradi del Toro, mentre Giove proseguirà il suo moto nel segno del Sagittario. Venere rimarrà nel segno dell'Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. shopping per l'Ariete Ariete: shopping. Le ...

Previsioni astrologiche 8 maggio : Ariete irascibile - Leone soddisfatto : Mercoledì 8 maggio 2019 il Nodo Lunare e la Luna saranno in Cancro mentre Mercurio, il Sole ed Urano saranno sui gradi del Toro. Venere si troverà nel segno dell'Ariete e Marte stazionerà nel segno dei Gemelli. Giove continuerà il suo moto in Sagittario e Plutone assieme a Saturno si troveranno in Capricorno. Nettuno stabile in Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche sui 12 segni zodiacali. Ariete bizzoso Ariete: irascibili. Le faccende ...

Previsioni astrologiche del 7 maggio : Vergine soddisfatta - Sagittario romantico : Martedì 7 maggio il Sole, Urano e Mercurio saranno in Toro, mentre la Luna e Marte si troveranno nel segno dei Gemelli. Intanto Giove continuerà a sostare in Sagittario, nel frattempo Plutone e Saturno saranno nei gradi del Capricorno. Nell'undicesima casa del Cancro ci sarà il Nodo Lunare. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni astrologiche del 6 maggio : Leone innamorato - Gemelli corteggiato : Lunedì 6 maggio 2019 troveremo Marte e il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre Urano e il Sole si troveranno in Toro. Nettuno nel segno dei Pesci e Plutone con Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno. La Luna e Giove sosteranno in Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli corteggiato Ariete: distratti. Gli Astri poco concilianti potrebbero appannare le idee dei nativi, che di conseguenza ...

Previsioni astrologiche 4-5 maggio : weekend 'top' per Toro e Capricorno : Durante il fine settimana dal 4 al 5 maggio 2019, il Sole, la Luna e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Venere e Mercurio saranno in Ariete. Marte continuerà il suo transito in Gemelli come Nettuno, che proseguirà il suo moto nel segno dei Pesci. Giove si troverà in Sagittario e il Nodo Lunare sarà nel Cancro. Saturno e Plutone continueranno a percorrere i gradi del Capricorno. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni ...

Previsioni astrologiche del 3 maggio : amore in pole position per Leone - Acquario narciso : Venerdì 3 maggio 2019 troviamo il Sole ed Urano in Toro mentre Nettuno sosterà in Pesci. Giove nel segno del Sagittario e Plutone assieme a Saturno si troveranno nei gradi del Capricorno. Il Nodo Lunare si troverà nell'ottava casa del segno del Cancro e Marte continuerà il suo moto in Gemelli. La Luna, Mercurio e Venere rimarranno in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni. Nuove conoscenze per i Gemelli Ariete: confusi. Le ...

Previsioni astrologiche del 2 maggio : Toro intraprendente - Bilancia loquace : Giovedì 2 maggio 2019 la Luna, il Sole e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Venere e Mercurio nei gradi dell'Ariete. Plutone e Saturno stabili in Capricorno, con Giove che stazionerà in Sagittario. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni. Toro risoluto Ariete: confusi. Le posizioni astrali poco concilianti potrebbero appannare l'acume dei nativi, rendendoli confusi, specialmente in ambito amoroso. Lavoro in secondo ...

Previsioni astrologiche del 1° maggio : Leone esuberante - Acquario versatile : Mercoledì 1° maggio il Sole ed Urano si troveranno in Toro mentre Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove sarà in Sagittario e la Luna assieme a Venere e Mercurio stazioneranno in Ariete. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro e Marte sarà nei Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali. Divergenze lavorative per il Cancro Ariete: conflitti amorosi. La Luna nel loro segno andrà a ...

Previsioni astrologiche del 30 aprile : creatività per Gemelli - Sagittario energico : Martedì 30 aprile 2019 Urano e il Sole si troveranno nel segno del Toro, mentre Nettuno e la Luna stazioneranno in Pesci. Venere e Mercurio stazioneranno in Ariete e il Nodo Lunare sarà in Cancro con Marte in Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli creativo Ariete: nervosi. Le posizioni planetarie risulteranno poco concilianti per i nativi, che potrebbero inasprire i rapporti con i colleghi per questioni ...

Previsioni astrologiche fino al 5 maggio : Ariete fiacco - Capricorno romantico : Nella settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio, Sole e Urano si troveranno nel segno del Toro e la Luna viaggerà dai gradi dei Pesci a quelli del Toro. Nettuno stabile in Pesci come Venere e Mercurio, che continueranno il loro moto in Ariete. Giove rimarrà in Sagittario e anche il Nodo Lunare permarrà nei gradi del Cancro. Marte sarà in Gemelli e Saturno. Di seguito le Previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali. Ariete ...

Previsioni astrologiche del 29 aprile : Leone raggiante - Acquario divertente : Lunedì 29 aprile 2019 la Luna e Nettuno si troveranno in Pesci, mentre Saturno e Plutone stabili in Capricorno. Il Nodo Lunare nella decima casa del Cancro e Giove nel segno del Sagittario. Marte stazionerà in Gemelli, mentre Mercurio e Venere si troveranno in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Toro sereno in amore Ariete: confusi. Gli influssi planetari del primo giorno settimanale potrebbero appannare ...

Previsioni astrologiche del 27 e 28 aprile : fine settimana top per l'Acquario : Nel weekend del 27 e 28 aprile 2019 troviamo la Luna transitare in Acquario mentre il Sole ed Urano si troveranno nel segno del Toro. Giove sarà sui gradi del Sagittario e Plutone assieme a Saturno stazioneranno in Capricorno. Il Nodo Lunare nel segno del Cancro, nel frattempo Marte continuerà il suo moto in Gemelli. Venere e Mercurio saranno in Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro raggiante Ariete: ...

Previsioni astrologiche del 26 aprile : Acquario romantico - Vergine confusa : Venerdì 26 aprile 2019 Marte si troverà in Gemelli e la Luna transiterà in Acquario. Saturno e Plutone nel segno del Capricorno, il Sole con Urano transiteranno nel segno del Toro. Di seguito le Previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali. Gemelli passionale Ariete: ostinati. Sarà molto complicato per le persone vicine ai nativi farli smuovere dalle loro convizioni, questo perchè risulteranno oltremodo ostinati. Toro: produttivi. Le posizioni ...