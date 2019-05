Previsioni astrali Paolo Fox | l’oroscopo della settimana prossima

lanostratv

(Di venerdì 10 maggio 2019) OroscopoFoxle: ledello zodiaco dal 13 al 17 maggio 2019 Sfogliando le pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv, scopriamo le primedell’oroscopo diFox(da lunedì 13 a venerdì 17 maggio), che il re delle stelle ha reso note, come sempre, per i single, per la vita di coppia e per il lavoro. Nella rivista appena citata sono disponibili leli diFox complete e approfondite: noi in questo articolo riportiamo, ovviamente, solo piccole indicazioni generali, per tutti i 12 segni, sempre relative all’oroscopo. Continua l’ondata di grande energia per i single appartenenti al segno dell’Ariete nei prossimi 7 giorni, mentre se il Toro ha avuto tensioni nella vita di coppia, nellache sta per iniziare avrà la possibilità di recuperare....

