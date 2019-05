Presentato nuovo logo Serie A | un premio per i migliori giocatori

Serie A - Presentato il nuovo logo per la prossima stagione : Durante l'Assemblea della Lega di Serie A, che si è svolta a Milano, è stato presentato il nuovo logo del campionato per la prossima stagione. Si tratta di una lettera 'A' tridimensionale e ...

Presentato il nuovo Team Ineos : 'E' la squadra con i migliori corridori al mondo' : ... penso che sia un vero peccato che il nord dell'Inghilterra sia privato di energia meno cara, ed è oltraggioso che il governo ascolti una piccola minoranza rumorosa invece di ascoltare la scienza" . "...

Ciclismo : Presentato il nuovo Team Ineos. “E’ la squadra con i migliori corridori al mondo” : Nasce ufficialmente il Team Ineos, la squadra che a partire dal Tour dello Yorkshire prenderà il posto del Team Sky. Oggi Chris Froome, Dave Brailsford e Jim Ratcliffe, proprietario di Ineos, hanno tenuto la conferenza stampa di presentazione della squadra. L’evento si è tenuta nel piccolo villaggio di Linton e, come si può apprendere dal portale Cyclingnews, è stato Froome a svelare la nuova divisa del Team. Una conferenza stampa tenuta ...

Presentato il nuovo Wiko Y60 : Nella giornata di oggi, Wiko ha Presentato il nuovo Y60, che mira a posizionarsi nella fascia bassa del mercato. Il nuovo Y60 è uno smartphone 4G con display widescreen e con ampia memoria per l’archiviazione dei file. Amo Lo smartphone sarà disponibile alla vendita tra un paio di settimane al prezzo consigliato di 79,99€. Vi riportiamo le principali caratteristiche del nuovo smartphone di casa Wiko. Tutto a portata di mano Un ...

Hitachi Rail Italy - Presentato a Milano il "mock up" di Caravaggio nuovo treno regionale A/C per FNM : Da Maggio 2020, vale a dire tra poco più di un anno, sulla rete ferroviaria della Lombardia circoleranno anche i nuovi treni "Caravaggio" di Hitachi Italy Rail ad Alta Capacità destinati appunto ai "...

Renault - grandi novità al Salone di Shangai : Presentato il nuovo city-SUV elettrico e globale [FOTO] : Con la prima mondiale di Renault City K-ZE, il Gruppo Renault entra nel mercato dei veicoli elettrici, grazie a linee decise e muscolose e dimensione compatte incarna il classico design del SUV compatto La data odierna sarà ricordata come una pietra miliare per il Gruppo Renault in Cina. Durante una conferenza stampa tenutasi al Salone dell’Automobile di Shanghai, Thierry Bolloré, CEO del Gruppo Renault, ha presentato una chiara roadmap ed ...

“Bring back the 90’s” – Presentato il nuovo pacchetto di AW Lab : uno special make Up di Fila e Puma e la nuova limited MTV [GALLERY] : Aw Lab presenta “Bring back the 90’s”, le nuove sneaker esclusive Uomo di Fila e Puma la nuova limited MTV AW LAB presenta le sue due ultime esclusive Uomo, create in collaborazione con Fila e Puma, e attesi best seller della spring summer 2019. Gli special make up delle Fila 94 e delle RS-X di Puma, due modelli di assoluto hype, si ispirano ai colori degli Anni ’90, con combinazioni che richiamano l’heritage di quel ...

Nigel Farage ha Presentato il suo nuovo partito - il Brexit Party : L’ex leader dello UKIP Nigel Farage ha presentato ufficialmente il suo nuovo partito, il Brexit Party, con il quale si presenterà alle elezioni europee di fine maggio se per allora il Regno Unito non sarà ancora uscito dall’Unione Europea, ipotesi

Presentato il nuovo volo diretto Bologna - Philadephia : ... mercoledì, venerdì e domenica - è il primo diretto per la Pennsylvania e segna l'avvio della partnership tra il nostro aeroporto e American Airlines, la compagnia più grande al mondo con 6.700 voli ...

Milano prenda spunto da Madrid - il Real ha Presentato il nuovo stadio Bernabeu : basta vivere nel passato [VIDEO] : Il Real Madrid ha presentato il progetto del nuovo stadio Santiago Bernabeu, proprio in concomitanza con le polemiche delle ultime settimane a Milano Il Real Madrid ha presentato ai propri tifosi il progetto del nuovo Santiago Bernabeu. Tale presentazione arriva come una beffa in queste ore nelle quali si fa un gran parlare dello stadio Meazza di San Siro. Gli altri vanno avanti, si evolvono, creando nuovi avveniristici impianti proiettati ...

Nuovo Stadio Bernabeu – Presentato il progetto - l’entusiasmo di Perez : “sarà il migliore al mondo” : Presentato il progetto del Nuovo Stadio Bernabeu: il commento di Perez E’ stato Presentato questa mattina il progetto del Nuovo Stadio ‘Santiago Bernabeu’, alla presenza del presidente dei ‘blancos’, Florentino Perez e del sindaco della capitale spagnola, Manuela Carmena. Per costruire la nuova casa dei 13 volte vincitori della Champions League ci vorranno tre anni e mezzo e si tratterà della più grande ...

Presentato il nuovo Bernabeu. Perez : «Sarà il miglior stadio del mondo» : TORINO - Un investimento sostanzioso per un salto nel futuro. Il Real Madrid vuole fare le cose in grande e Florentino Perez ha annunciato la decisione di dotare il Santiago Bernabeu di un tetto ...

Salone del Mobile di Milano – Presentato il nuovo zaino multitasking di O bag [GALLERY] : Lo zaino multitasking di O bag: novità durante il Salone del Mobile 2019 Non poteva che essere in occasione del Salone del Mobile di Milano il lancio di una grande novità O bag: il nuovo zaino sporty O bag M 217. Il nome identifica il pubblico a cui è rivolto: M corrisponde alla prima lettera di MAN e 217 è il traslato in numeri della parola “bag” nell’alfabeto ed è fortemente ispirato al mondo travel, dove lettere e numeri scorrono sui ...

Presentato un nuovo esplosivo trailer del beat 'em up Streets of Rage 4 : Lizardcube ha pubblicato oggi un nuovo esplosivo trailer dedicato al gameplay di Streets of Rage 4, iconica serie beat 'em up di SEGA. Il video mostra i nostri vecchi amici Axel e Blaze impartire sonore lezioni ad un gruppo di criminali, il tutto con un set di nuove potenti mosse.Il comparto visivo è davvero d'impatto, grazie al lavoro svolto dal team dietro il remake di Wonder Boy: The Dragon's Trap, inoltre le animazioni disegnate interamente ...