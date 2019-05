ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il cda della Bancadiha deciso all’unanimità di faredidanni alla Commissione europea per la vicendache il Tribunale dell’Unione ha annullato la decisione diche vietava l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi a sostegno dell’istituto di credito pugliese. Divieto che obbligò poi alla costituzione dello schema volontario dello stesso Fitd. Nel 2013 ladiaveva manifestato interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di Banca, in amministrazione straordinaria dall’anno prima per irregolarità constatate dalla Banca d’Italia. Tra le condizioni c’era però la copertura da parte del Fondo Interbancario del deficit patrimoniale della. L’intervento del Fitd fu approvato da via Nazionale.aprì un’indagine approfondita e il 23 dicembre 2015 arrivò alla ...

Borderline_24 : #Bilancio della Banca popolare di Bari, si chiude con una perdita netta di 372 milioni di euro… - Noovyis : Un nuovo post (Popolare di Bari, sì a richiesta di risarcimento a Bruxelles per il caso Tercas dopo la sentenza del… - andreadortenzio : Popolare Bari, rettifiche mandano 3018 in rosso a 372 mln e cda vara azioni urgenti per riportare ratios sopra live… -