Ponte Morandi | su National Geographic il documentario sul crollo

Ponte Morandi - la speranza di Bucci : : Il sindaco-commissario è tornato a parlare delle tempistiche per l’abbattimento della “pila” 11: «Si può fare per la fine di maggio»

Sampdoria : un campo per Samuele - vittima del Ponte Morandi : I VIDEO DI GAZZETTA TV LA CERIMONIA - Uno spazio ludico particolare, voluto per permettere ai bambini di praticare sport e, soprattutto, per non dimenticare un bambino che in quel luogo giocava con ...

Ponte Morandi - l'ultimo rientro a casa per gli sfollati : "Lasciamo una parte di noi" : Hanno preso il via le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il Morandi (la cosiddetta 'zona nera'). Per...

Ponte Morandi - ultimo rientro nella “zona nera” degli sfollati : a breve abbattimento delle case : Sono iniziate le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il Ponte Morandi la cosiddetta “zona nera” e che oggi, per l’ultima volta, avranno accesso alle proprie case che verranno abbattute. Nel pomeriggio, alle 14, altre famiglie potranno rientrare per l’ultima volta e così domani. “Viviamo un doppio sentimento – ha detto Franco Ravera, portavoce del Comitato degli sfollati – da una ...

Ponte Morandi. Autostrade contesta al Mit il metodo scelto e non risponde sulle cause del crollo : Una nota ufficiale stringatissima, diffusa ieri, che accompagna un documento di 400 pagine e 3mila allegati tecnici con cui Autostrade ribatte punto per punto alle contestazioni del Mit sulla manutenzione del Ponte Morandi. La concessionaria chiarisce di aver speso, in manutenzione, 9 milioni di euro negli ultimi quattro anni, proprio sul tratto di Ponte crollato. Ed enumera anche tutti gli investimenti realizzati sull’intera rete, che hanno ...

Ponte Morandi - arrivata al Mit la risposta di Autostrade per l'Italia sulla procedura di revoca della concessione : Se tra le parti rimarranno motivi gravi di dissenso , i ministri dell'Economia e dei Trasporti preparano di concerto un decreto di revoca che verrà registrato dalla Corte dei Conti. Nonostante la ...

Ponte Morandi - arrivata al Mit la risposta di Autostrade per l’Italia sulla procedura di revoca della concessione : La risposta di Autostrade per l’Italia nell’ambito della procedura di revoca della concessione avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova è arrivata in piazzale di Porta Pia, come hanno riferito fonti interne al dicastero. Il Mit aveva prorogato ad oggi (da metà aprile) il termine concesso ad Aspi per rispondere. La lettera, secondo quanto apprende l’Ansa, è completa di ...

Ponte Morandi. Dubbi sui due progetti di retrofitting : troppo diversi tra loro : Il progetto di retrofitting che avrebbe dovuto rafforzare gli stralli delle pile 9 (quella crollata) e 10 del Ponte Morandi – elaborato nel 2017 e che avrebbe dovuto partire a fine 2018 se il viadotto non fosse crollato – non ricalcava per niente quello che aveva interessato il precedente intervento, datato 1992, effettuato sul pilone 11. Il pubblico ministero Massimo Terrile, adesso, vuole capire come mai. Lo scrive Repubblica Genova. Il ...

Toninelli apre ad Atlantia : «Alitalia non va mischiata con Ponte Morandi» : ... ma vanno tutelate le istituzioni e l'immagine del governo del cambiamento che ha bisogno della fiducia e del consenso degli italiani che la politica aveva perso». 25 aprile 2019 Lo ha detto Danilo ...

Genova : il Ponte Morandi verso il nulla : A nove mesi dalla tragedia la ricostruzione è lontana, con Autostrade che ha fatto 5 ricorsi al Tar e potrebbe avere un risarcimento di 200 milioni

Bergamo - birrificio annuncia le ferie con foto del Morandi : “Siamo chiusi - Ponte anche per noi”. Polemiche sui social : “Questo sabato siamo chiusi, ponte anche per noi!! A presto!!” e sotto la foto-simbolo del camion sul ciglio del ponte Morandi di Genova che è crollato il 14 agosto scorso uccidendo 43 persone. È il post comparso sulla pagina Facebook del birrificio artigianale Adda di Brembate, in provincia di Bergamo. Una trovata che ha suscitato grande sdegno sui social, dove il post è diventato presto virale scatenando molte Polemiche, con ...

Ciclismo : 80° Giro dell'Appennino dedicato alle vittime del Ponte Morandi : Sarò un Giro dell'Appennino molto particolare quello che si correrà oggi da Novi Ligure a Genova, visto che la gara, per la prima volta transiterà a fianco di quel che resta del Ponte Morandi, in Via ...

Incidenti sul lavoro : 641mila nel 2018. Più morti : effetto crollo Ponte Morandi : Indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro secondo cui c’è stato un aumento dello 0,9%. Genova quinta città per numero di malattie

Ponte Morandi. Il modello organizzativo Aspi prevede che la manutenzione sia responsabilità dei tecnici : Dalle carte del processo sulla strage del viadotto di Acqualonga spunta un dossier che scarica tutte le responsabilità per la manutenzione e la prevenzione dei rischi sui tecnici delle Direzioni territoriali. Un documento salva-manager: questi rispondono agli azionisti delle scelte strategico-finanziarie, ma la sicurezza dipende dai tecnici e solo su questi devono ricadere i problemi giudiziari dopo un disastro. La cosa, ovviamente, rischia di ...