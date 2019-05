Pochettino annuncia l’addio | “Dopo cinque anni penso sia il momento di chiudere un

calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Importanti dichiarazioni di Mauriciosul suo futuro. Il tecnico argentino ha parlato del suo futuro mettendo dubbi sulla sua permanenza al Tottenham: “Doposia ildiun capitolo”. E’ praticamente un addio certo quello di, che cerca altre esperienze dopo aver portato il Tottenham in finale di Champions League, traguardo storico per il club inglese. “A luglio la situazione non potrà essere la stessa ed è importante avere le idee chiare sul progetto e sulle sfide che abbiamo davanti – prosegue-.fa la priorità era andare avanti in attesa che venisse completato lo stadio e siamo fieri di come abbiamo gestito la situazione. Ma la domanda ora è: cosa ci aspetta dopo? Devo parlare col presidente. La nostra ambizione ci ha portato a una finale di Champions quando nessuno ci ...

