Playstation State of Play | Data di uscita di Medievil | Nuova PS4 Slim ed Esclusive

Playstation State of Play oggi 9 maggio - come guardare l’evento PS4 con link streaming : Con il secondo PlayStation State of Play, Sony cercherà di farsi perdonare la sua assenza alla prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo. Almeno in parte. Se è vero che il colosso giapponese non sarà tra i protagonisti dell'E3 2019, allo stesso modo l'azienda ha deciso di avviare due mesi fa una serie di appuntamenti in streaming, utili a sciorinare tutte le novità in arrivo in futuro su PlayStation 4 e su PlayStation VR, visore per ...

A mezzanotte seguite in diretta State of Play : tra MediEvil e le ultime novità dell'universo Playstation : È tempo del secondo appuntamento con State of Play l'appuntamento di Sony in "stile Nintendo Direct" che torna con una breve diretta che però si preannuncia piuttosto succosa dato che non mancano dei rumor molto interessanti su quelli che potrebbero essere i protagonisti dell'evento.Ecco come Sony stessa ha presentato l'appuntamento di questa notte:Ciao! Vi annunciamo che le ultime novità dal mondo PlayStation torneranno in un nuovo episodio ...

Sarà questo il controller di Playstation 5? Due immagini leak svelerebbero il Dualshock 5 ma sono già state bollate come fake : Con la nuova generazione di console che secondo diverse voci sembra prevista per il 2020, i rumor e i presunti leak sono inevitabilmente quasi all'ordine del giorno. Naturalmente bisogna capire quali siano vagamente credibili e quali invece siano sostanzialmente spazzatura.Il presunto leak di cui vi parliamo quest'oggi sembrava nonostante tutto credibile perché proveniente da un insider molto noto come Tidux ma in fin dei conti così non è. Il ...

State of Play : Tutti gli annunci Playstation VR : Si è appena concluso il “Direct” di Sony, ossia il primo episodio di State of Play, dedicato ai nuovi giochi in arrivo su Playstation VR, scopriamoli insieme. Playstation VR: Le novità in arrivo Sony apre l’evento con Iron Man VR, la nuova esperienza in realtà virtuale di Marvel dedicata al celebre ed iconico supereroe. Non ci è dato di sapere quando sarà disponibile, per ora si parla di una ...

State of Play : confermato il supporto a Playstation VR per No Man's Sky Beyond : Durante gli State of Play, Sony ha mostrato un nuovo trailer dedicato a No Man's Sky Beyond, il nuovo aggiornamento gratuito già anticipato da Hello Games qualche tempo fa. L'aggiornamento si concentrerà sull'introduzione delle meccaniche social\multigiocatore e cosa più importante, gli utenti Sony potranno contare sul supporto alla VR. Come già noto, Beyond sarà completamente gratuito e non conterrà nessun tipo di microtransazione. Sarà ...

State of Play - lunedì arriva 'Direct' di Playstation/ Streaming su novità per console : State of Play, lunedì arriva il 'Direct' di PlayStation: prima puntata dello Streaming con le novità sulla console e che segue l'esempio di Nintendo e XBox