Playoff Serie C | risultati live a partire da domenica

Playoff Serie C - date ed orari di tutti gli accoppiamenti : Playoff Serie C – La stagione regolamentare in Serie C è andata in archivio, adesso grande attesa per quanto riguarda i Playoff. Nelle ultime ore sono state comunicate date ed orario anche del girone B, il quadro adesso è completo. Sudtirol-Sambenedettese è stata fissata alle 15, Ravenna-Vicenza alle 16.30 mentre Monza-Fermana alle 18.30. In basso il quadro completo con date ed orario. Playoff Serie C, l’analisi degli accoppiamenti: ...

Playoff NBA - Golden State domina - soffre e batte Houston in volata : è 3-2 nella serie : Golden State Warriors-Houston Rockets 104-99 Gli Warriors vincono una partita in volata, dominata a lungo nel primo tempo, sofferta nel terzo quarto in cui sono stati costretti a rinunciare a Kevin ...

Coppa Italia Serie C - delirio Viterbese all’ultimo respiro contro il Monza : vittoria finale e Playoff : Coppa Italia Serie C – Si è concluso il match valido per la Coppa Italia di Serie C, sono scese in campo Viterbese e Monza. La squadra del presidente Berlusconi beffata nel finale e che manca la qualificazione alla fase Nazionale, dovrà così affrontare anche i primi due turni della fase dei playoff. L’accesso ai playoff della Viterbese sembrava certo già nella regular season, poi i tanti impegni ravvicinati hanno sicuramente ...

Serie C - tra Playoff e sguardo al futuro : la novità annunciata da Ghirelli : Terminata la stagione regolare in Serie C, iniziano i playoff, praticamente un campionato a parte dove tanti fattori la faranno da padrone. Ha parlato di questo, all’Italpress, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Ecco le sue parole. “Finito il campionato, si apre la fase dei play, sarà un mese di spettacolo, di calcio, di pubblico, ci saranno tante emozioni esattamente come deve essere il cuore della Serie C, cioè ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Denver Nuggets schiantano Portland e volano 3-2 nella serie : Gara-5 è per definizione una “pivotal game” perchè indirizza la situazione in una direzione oppure nell’altra. I Denver Nuggets nelle semifinali della Western Conference hanno schiantato per 124-98 i Portland Trail Blazers portandosi sul 3-2 nella serie e ora sono ad una sola vittoria dalle finali ad Ovest. Ancora una grande prova per Nikola Jokic con 25 punti, 19 rimbalzi e 6 assist, mentre Paul Millsap ne aggiunge 24. Per ...

Playoff NBA – Toronto asfalta Philadelphia e scappa avanti nella serie - Jokic regala il 3-2 a Denver su Portland : I Raptors e i Nuggets si impongono in Gara-5 su Philadelphia e Blazers, portandosi momentaneamente sul 3-2 nella serie Denver e Toronto mettono il naso avanti nelle semifinali di Conference, superando nettamente in Gara.5 rispettivamente Portland e Philadelphia. Successo schiacciante per i Nuggets che, trascinati da un super Jokic, non lasciano scampo ai Blazers stendendoli con il pesante punteggio di 124-98. Il giocatore serbo mette a ...

Serie D - l'Argese Volley Crispiano chiude al terzo posto. Ora testa ai Playoff : Mi è piaciuto da subito questo sport, in particolar modo il rispetto che si percepisce durante le gare. Ora giocheremo i playoff ma, comunque vadano, io ho già garantito il mio impegno per la ...

Playoff Serie C - l’analisi degli accoppiamenti : le possibili sorprese e le favorite al passaggio del turno : Playoff Serie C – Lo scorso weekend si è giocata l’ultima giornata valida per il campionato di Serie C, sono arrivate importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. Sono stati decisi tutti gli accoppiamenti della prima fase dei Playoff, in campo per ogni girone, la quinta classificata contro la decima, la sesta contro la nona e la settima contro l’ottava, partita in casa per le migliori classificate ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Houston difende il fattore campo e supera Golden State - serie in perfetta parità sul 2-2 : Lo spettacolo dei Playoff NBA 2019 non si ferma neppure per un momento. Nella combattuta e appassionante sfida che nella notte italiana ha messo di fronte Houston Rockets e Golden State Warriors gli uomini di Mike D’Antoni sono riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva imponendosi con il punteggio finale di 112-108 e ristabilendo la assoluta parità nella serie dopo le prime quattro partite. James Harden (38 punti e 10 ...

Calcio - Playoff Serie C/ La Reggina sfiderà il Monopoli - entra anche il Rende decimo - se la vedrà con il Potenza : Nell'ultima giornata di campionato la Reggina acquisisce 3 punti a tavolino contro il Matera e conferma ovviamente la settima posizione. sfiderà il Monopoli dell'ex Scienza che ha travolto il Siracusa e conclude ottavo. Match in programma domenica al Granillo di Reggio Calabria, agli Amaranto basta un pari, i pugliesi devono vincere. La sorpresa arriva da ...

Serie D - in vista dei Playoff è già polemica tra Trastevere e Sassari Latte Dolce : Terminata la stagione regolare, è tempo di spareggi in Serie D. Nel girone G si affronteranno Trastevere e Sassi Latte Dolce, che hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto ma che hanno già giocato ieri pareggiando per 1-1. Prima che si riaffrontino ai playoff, però, è già polemica. La ricostruzione. A dare fastidio alla dirigenza della squadra romana, il fatto che il club sardo abbia chiesto di posticipare l’inizio della ...

Basket - Serie A 2019 : le ipotesi di parità all’ultima giornata. Tutti i possibili scenari in vista dei Playoff scudetto : Sono state pubblicate nella mattina le ipotesi di parità in vista dell’ultima partita della stagione regolare di Serie A 2018-2019. Soltanto tre verdetti sono certi: il primo posto di Milano, il secondo di Cremona e il terzo di Venezia, che può raggiungere la Vanoli, ma non superarla, poiché nella sconfitta di ieri si è vista anche ribaltare la differenza canestri che l’avvantaggiava. Il calcolo attuale delle situazioni di parità ...

Serie B : campionato all'ultimo respiro - patron del Pescara chiede slittamento dei Playoff : In Serie B, la 37a e penultima giornata della regular season si chiuderà col posticipo serale di questo lunedì, con l'emozionante sfida allo 'Zaccheria' di Foggia tra i locali ed il Perugia, in una gara che potrebbe decidere, per le due contendenti, le sorti del campionato. E' un finale di stagione che stabilirà, nell'ultima giornata, la squadra che accompagnerà il Brescia in Serie A e chi sarà la terza squadra a retrocedere, prima della disputa ...

Catania - esonerato Novellino : in panchina torna Sottil per i Playoff di Serie C : Ancora un cambio in panchina per il Catania . Il pareggio interno contro il Rieti nell'ultima giornata del girone C di Serie C è costato caro a Walter Novellino , che è stato sollevato dall'incarico ...