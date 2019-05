Playoff NBA | il calendario e gli orari delle finali di conference

Playoff NBA : Jusuf Nurkic - la sua maglietta è una provocazione per Nikola Jokic : Jusuf Nurkic ha un grande merito: quello di farsi sentire in campo, di incidere volente o nolente anche restando seduto oltre la linea laterale al fianco dei compagni. E così, dopo la maglietta ...

Playoff NBA – Celtics eliminati - Kyrie Irving ammette : “i Bucks hanno dominato - lezione da imparare. Futuro? Dico…” : Celtics eliminati in Gara-5 dei Playoff NBA dai Milwaukee Bucks: Kyrie Irving ammette la sconfitta e parla del suo futuro Gara-5 fra Bucks e Celtics ha regalato la prima finalista della Eastern Conference. Giannis Antetokounmpo si è abbattuto sui Boston Celtics con la violenza di un dio greco, trascinando i Milwaukee Bucks alla finale di Conference. Niente da fare per i Celtics che dopo aver vinto Gara-1 sono stati letteralmente spazzati ...

Playoff NBA - Portland-Denver 119-108 gara-7 : Rodney Hood fa la differenza - si va a gara-7 : Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 119-108 A partire meglio sul parquet del Moda Center sono i Denver Nuggets, che hanno già due giocatori in doppia cifra, i soliti Nikola Jokic e Jamal Murray, in ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers costringono Raptors e Nuggets a giocare gara-7 : Entrambe le Conference avranno almeno una gara-7. A Est, infatti, i Philadelphia 76ers riacciuffano i Toronto Raptors con la vittoria in casa che significa 3-3 nella serie, mentre a Ovest i Portland Trail Blazers riescono a battere i Denver Nuggets. Il tutto in attesa che questa notte Golden State Warriors e Houston Rockets diano fuoco alle polveri per una gara-6 senza Kevin Durant che promette scintille. Il match tra Sixers e Raptors lo vincono ...

Risultati Playoff NBA – Blazers e Sixers non mollano : doppio 3-3 - si va a Gara-7! : I Blazers battono i Nuggets grazie alla buona prova di Lillard e McCollum, vittoria per i Sixers sui Raptors con un super Butler: i Risultati delle semifinali dei Playoff NBA giocate nella notte Dopo l’agevole passaggio del turno dei Milwaukee Bucks, nessun’altra squadra è riuscita ancora a prenotare il suo posto alle Finali di Conference. doppio 3-3 nella notte firmato Blazers e Sixers che restano ancora vive nelle rispettive serie e le ...

Playoff NBA : Joel Embiid e Jimmy Butler trascinano Philadelphia - si va a gara-7 : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 112-101 Jimmy Butler è arrivato a Philadelphia lo scorso novembre per questo, per piazzare le giocate decisive nel momento del bisogno, per trascinare i Sixers oltre ...

Playoff NBA – Kanter e i rigidi dettami del Ramadan : “ho chiesto consiglio a Olajuwon per giocare al meglio” : Enes Kanter alle prese con l’inizio del Ramadan nella fase più calda dei Playoff NBA: il centro turco ha chiesto aiuto ad Hakeem Olajuwon per rispettarne i precetti e poter continuare a giocare a buon livello Come spesso accade, quando inizia il periodo del Ramadan gli atleti che ne seguono i dettami rischiano di subire un calo nelle loro prestazioni sportive. Non potendo bere, mangiare e assumere medicinali dall’alba al tramonto, Enes ...

Playoff NBA – Brutta tegola per gli Warriors : Kevin Durant assente in Gara-6 e nell’eventuale Gara-7 : Infortunio al polpaccio per Kevin Durant: il fuoriclasse dei Golden State Warriors assente in Gara-6 e in forte dubbio per l’eventuale Gara-7 contro gli Houston Rockets La semifinale di Conference fra Golden State Warriors e Houston Rockets potrebbe aver preso una piega a dir poco clamorosa. In contemporanea con la vittoria in Gara-5 e il sorpasso per 3-2, gli Warriors hanno perso per infortunio Kevin Durant, a mani basse il loro ...

Playoff NBA - Durant sorride : lo stiramento è lieve - può tornare in questi playoff : I tifosi di Golden State — e gli sportivi in generale — possono tirare un sospiro di sollievo: dalla risonanza magnetica condotta sul polpaccio destro di Kevin Durant emerge la notizia che più si ...

Playoff NBA - James Harden finisce sotto accusa : è scomparso nel quarto quarto : L'anno scorso il rammarico di Houston si è chiamato Chris Paul, infortunatosi a 22 secondi dalla fine di gara-5 della finale di conference contro Golden State, e quindi costretto a saltare sia la ...

Playoff NBA - Steve Kerr cita Jurgen Klopp : 'Siamo stati dei f...i giganti' : Una delle più importanti della storia di quello sport. E dopo la partita il loro allenatore, Jurgen Klopp, ha sottolineato come i ragazzini di Liverpool, i tifosi più giovani della squadra ...

Nba - Playoff : Milwaukee vola in finale a Est - Golden State sul 3-2 con Houston : Milwaukee chiude i conti con Boston in gara-5 e stacca il biglietto per le finali di Conference, a Est , dopo 18 anni di assenza. I Bucks, che mandano sette uomini in doppia cifra, si impongono 116-91 ...

Nba Playoff - Milwaukee elimina Boston. Golden State-Houston 3-2 : ROMA - In NBA è arrivato il primo verdetto delle semifinali di conference: i Boston Celtics sono fuori dai Playoff, passa il turno Milwaukee . Dopo aver perso gara 1, i Bucks hanno rialzato la testa e ...

Playoff NBA - Golden State domina - soffre e batte Houston in volata : è 3-2 nella serie : Golden State Warriors-Houston Rockets 104-99 Gli Warriors vincono una partita in volata, dominata a lungo nel primo tempo, sofferta nel terzo quarto in cui sono stati costretti a rinunciare a Kevin ...