Playoff NBA – Celtics eliminati | Kyrie Irving ammette | “i Bucks hanno dominato | lezione

(Di venerdì 10 maggio 2019)in Gara-5 deiNBA dai Milwaukeela sconfitta e parla del suo futuro Gara-5 fraha regalato la prima finalista della Eastern Conference. Giannis Antetokounmpo si è abbattuto sui Bostoncon la violenza di un dio greco, trascinando i Milwaukeealla finale di Conference. Niente da fare per iche dopo aver vinto Gara-1 sono stati letteralmente spazzati via dalla furia del cestista di Atene e dei compagni., intervistato nel post Gara-5, ha commentato così la sconfitta: “sono molte le lezioni da trarre tutta la stagione, sin dal training camp. Inella serie dopo Gara 1. Cibattuto come gruppo. Non è il momento di essere delusi, si va avanti. So che non dimenticherò una serie del genere e non provo un senso di sconfitta. Futuro? Per essere chiari: voglio ...

