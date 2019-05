Peugeot pronta per il 103° Rally Targa Florio

Psa-Fca - la famiglia Peugeot pronta a sostenere la fusione : La famiglia Peugeot è pronta a sostenere Psa, Citroen, Ds, Opel, Peugeot e Vauxall, e il numero uno Carlos Tavares in possibili operazioni di fusione o acquisizione, incluse quelle che riguardano il ...

La famiglia Peugeot pronta a sostenere una fusione con Fca o altri - titoli in forte rialzo : La famiglia Peugeot è pronta a sostenere Psa e il numero uno Carlos Tavares in possibili operazioni di fusione o acquisizione, incluso con il gruppo Fiat-Chrysler: intervistato da Les Echos, Robert Peugeot, amministratore delegato della holding di famiglia FFP. "Sin dall'inizio abbiamo appoggiato il progetto Opel. Se un'altra occasione si presenta, certo non saremo noi a frenare. Carlos lo sa", dichiara Peugeot.Serve sempre, ha aggiunto, ...