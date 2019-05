Petrachi-Cairo | la pace prima dell' addio

Cairo gela la Roma : 'Petrachi resta con noi - stupito dalle voci' : Insomma, per il presidente del Torino - intervenuto a 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1 - il ds resterà al suo posto anche nel futuro immediato. Come i pezzi da 90 della squadra. 'C'è la volontà di ...

Torino - Cairo : 'Petrachi-Roma niente di vero. La Super Champions? Mancanza di rispetto per il popolo italiano' : Urbano Cairo , presidente del Torino , parla a Radio Rai nel corso della trasmissione Radio Anch'Io lo Sport: 'La Champions? Mancano poche partite e ci sono solo nove punti a disposizione. Mi sembra complicato perché l'Atalanta si è staccata ma dobbiamo pensare a una partita alla volta, senza guardare ...

Torino - Petrachi risponde per le rime a Cairo : C’era aria di crisi, dopo dieci anni, tra il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi. A quest’ultimo non sono andate giù le dichiarazioni del numero 1 granata che ha parlato di “conflitto di interessi” a proposito delle indiscrezioni suoi suoi contatti con la Roma. Petrachi ha così risposto all’Ansa: “L’eventuale avvicinamento di un’altra società è ...

Torino - Petrachi risponde a Cairo : 'Parole ingiuste - forse non ha più fiducia in me' : "Dopo dieci anni di rapporto professionale con il Torino, non credo sia giusto mettere in discussione la mia lealtà e professionalità. Trovo quindi ingiuste le dichiarazioni del presidente Cairo. ...

