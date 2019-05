Perché le banche oggi sono più selettive nel fare prestiti alle imprese

ilsole24ore

(Di venerdì 10 maggio 2019) Scottati dalla crisi dei crediti deteriorati, gli istituti di credito prestano soprattutto ad aziende medio-grandi e finanziariamente più solide. Un chiaro segnale di prudenza da parte degli istituti che evidentemente non vogliono in futuro trovarsi a gestire un deterioramento della qualità degli attivi come accaduto nel recente passato...

