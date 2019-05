Per Uber è l’ora del debutto in Borsa : vale 75 miliardi : Uber si prepara ad andare in Borsa. Il 10 maggio è il giorno del debutto su Wall Street per l’unicorno dei trasporti, nato nel 2009 a San Francisco. La società, che dalla prenotazione di corse in auto ha nel tempo allargato il suo raggio d’azione a consegne di cibo a domicilio, bike e scooter sharing e monopattini, approda alla Borsa di New York con un prezzo di collocamento per azione di 45 dollari. L’azienda ha piazzato 180 milioni di titoli, ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 maggio 2019. In 5 - 2 mln Per la Champions (21.2%). Non è la D’Urso 14.5%. Salvini dalla Gruber 8.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 8 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha conquistato 5.234.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 14.5% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti: 852.000 – 18.8%). Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha ...

Uber - 45 dollari ad azione Per l’Ipo più grande della “gig economy” : Uber venerdì si quota a Wall Street per una Ipo che nonostante i venti di guerra commerciale tra Usa e Cina, si preannuncia come una delle dieci maggiori della storia. Il prezzo delle azioni è a 45 dollari, nella parte bassa della forchetta, per una valutazione attorno agli 86 miliardi di dollari...

Uber verso il debutto in Borsa tra revisioni al ribasso e scioPeri degli autisti : Tutto pronto a Wall Street per l’offerta pubblica iniziale (Ipo) più attesa degli ultimi anni. Domani, venerdì 10 maggio, Uber inizierà le sue contrattazioni sul listino di New York, ma il prezzo a cui verranno scambiate le azioni sarà un po’ al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, infatti, le ultime informazioni attestano la compagnia su un valore che si aggira tra gli 80 e i 90 miliardi di dollari, ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber impazzisce Perché Matteo Salvini non risponde come vuole lei sul 25 Aprile : L'ultima puntata di Otto e Mezzo con Matteo Salvini ha toccato momenti di tensione al limite del nervosismo, soprattutto da parte della padrona di casa Lilli Gruber, già inviperita per la battuta del ...

Battibecco Gruber-Salvini : “Mi aspettavo fiori e scuse”. Il ministro poi su M5s : “Pronto a romPere su lotta alla droga” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, e la conduttrice Lilli Gruber. “Ieri ha detto che le toccava venire qui e non ne aveva voglia – esordisce la giornalista – e ne ha fatto una questione di simpatia. Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse“. “Ma io le voglio un sacco di bene“, risponde Salvini. “Perché allora – replica Gruber – dice ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber vs Matteo Salvini : "Maleducato" - "Sa Perché mi pagano?". Tensione brutale : Dopo le tensioni della vigilia, il faccia a faccia. A Otto e Mezzo di Lilli Gruber, su La7, mercoledì 8 maggio, ecco Matteo Salvini. Lo stesso Salvini che il giorno prima aveva detto "dovrò andare dalla Gruber anche se non ne ho voglia, simpatia portami via". Frase che aveva scatenato la conduttrice

Salvini alla Gruber "Mi pagano da ministro - non Per essere educato" : 'Mi aspettavo delle scuse', 'Non sono pagato per essere educato'. Il battibecco a distanza tra Mattea Salvini e Lilli Gruber va avanti anche nello studio di Otto e mezzo , dove il vicepremier leghista ...

Otto e mezzo - Matteo Salvini lascia Lilli Gruber a bocca aPerta : "CasaPound? Giusto". I sinistri che dicono? : Come lasciare Lilli Gruber a bocca aperta. Matteo Salvini è ospite di Otto e mezzo, nonostante il botta e risposta velenoso con la conduttrice di La7, e stupisce tutti, soprattutto a sinistra. Quando gli viene chiesto se sia giusto sgomberare l'immobile di CasaPound in centro a Roma, il ministro deg

La pagano anche Per essere educato! Lilli Gruber a Matteo Salvini : “Ieri ha detto che le toccava venire qui e non ne aveva voglia e ne ha fatto una questione di simpatia. Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse”. Lilli Gruber, conduttrice di ‘Otto e mezzo’ su La7, non fa passare liscia al suo ospite, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, la dichiarazione di ieri.“Ma io le voglio un sacco di bene”, risponde sorridendo Salvini. “Perché allora dice che sciocchezze in un comizio?” insiste Gruber. “Io passo ...

L'oroscopo di domani 9 maggio : Sagittario esuberante - guadagni Per Toro : L'oroscopo di giovedì approfondisce i passaggi planetari, elargendo delle dritte utili per raggiungere la felicità e la soddisfazione personale. Le previsioni astrologiche sono ricche di sorprese segno per segno. Astri e oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: le storie amorose appena nate e che interessano voi amici dell'Ariete saranno incerte: occorre che approfondiate bene la conoscenza e le sensazioni in due. Voi Ariete che ...