Per Montante 14 anni di reclusione

NicolaMorra63 : Fra pochi giorni sarà emessa la sentenza di I grado del processo ad un finto mito dell'#Antimafia, Antonello… - TutteLeNotizie : Caltanissetta, Antonello Montante condannato a 14 anni di carcere per associazione a… - Si24it : Antonello #Montante condannato a 14 anni per #corruzione -

Il gup ha condannato in abbreviato Antonelloa 14di. L'ex presidente di Sicindustria era accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Sarebbe stato al centro del cosidetto "Sistema" una rete spionistica utilizzata per salvaguardare se stesso e colpire gli avversari dandogli la possibilità di essere la testa di un "governo parallelo" in Sicilia. Il pm aveva chiesto 10e 6 mesi.(Di venerdì 10 maggio 2019)