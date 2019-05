Peppino Impastato | il fratello allontana esponenti M5s dal corteo | “Via chi sta al

Cinisi - il fratello di Peppino Impastato allontana il M5s dal corteo : «Sono qui per farsi fotografare - scandaloso» : «Non è ammissibile che chi sta al governo con i fascisti partecipi a un corteo antifascista. Sono venuti con le telecamere, sono andati al cimitero per farsi fotografare. È scandaloso»: sono le parole ...

Peppino Impastato - UCCISO DALLA MAFIA 41 ANNI FA/ La battaglia per verità e giustizia : PEPPINO IMPASTATO UCCISO DALLA MAFIA 41 ANNI fa, video. Chi era il militante di sinistra, la battaglia della famiglia per verità e giustizia.

Peppino Impastato - l'eroe anti-mafia. Il ricordo e l'eredità : "Spegnetela questa radio, voltatevi pure dall'altra parte, tanto si sa come vanno a finire queste cose, si sa che niente può cambiare. Non andate al suo funerale, lasciamolo solo. E diciamolo, una ...

In memoria di Peppino Impastato - ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 : Magari anche tante cose da dire sulla mafia, su cosa è diventata la mafia e su cosa è diventata la politica. mafia è una parola che ancora scatena un impercettibile fremito nel cuore di ogni ...

Chi era Peppino Impastato : morte - storia e frasi da ricordare : Chi era Peppino Impastato: morte, storia e frasi da ricordare Il 9 maggio 1978 accaddero due eventi molto importanti per la storia e la cronaca italiana. Nella notte tra l’8 e il 9 maggio il giornalista e attivista politico Giuseppe “Peppino” Impastato perse la vita, assassinato su mandato del boss mafioso Gaetano Badalamenti. Il corpo di Impastato fu imbottito di tritolo e deposto sui binari della ferrovia Palermo-Trapani, dove ...

Quarantuno anni senza Peppino Impastato : «Una figura gigantesca» : «Per il cambiamento ci vuole tempo, bisogna formare e informare soprattutto i più piccoli, raccontare chi attraverso la politica, intesa nel senso più nobile, si è battuto per valori e ideali di ...

Peppino Impastato - chi era l'attivista di Cinisi ucciso dalla mafia - Sky TG24 - : Originario di Cinisi, era il fondatore di Radio Aut, emittente libera e autofinanziata che denunciava e sbeffeggiava Cosa Nostra. Fu ucciso il 9 maggio 1978, a pochi giorni dalle elezioni nelle quali ...

Peppino Impastato - oggi l'anniversario della morte per cento (e più) passi di libertà : Sono passati 41 anni dalla morte del giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe, detto Peppino, Impastato. Originario della provincia di Palermo, Peppino venne assassinato tra la notte dell'8 e del 9 maggio 1978 a causa delle sue denunce e attività contro Cosa Nostra. oggi Peppino Impastato è diventato uno dei maggiori simboli contro la lotta alla mafia. In occasione dell'anniversario della sua morte, è bene riportare la testimonianza della ...

“La mafia è una montagna di merda” : così Peppino Impastato iniziò la battaglia che lo portò alla morte : Giuseppe Impastato, conosciuto come Peppino, era nato a Cinisi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948. E’ stato giornalista, attivista e poeta. Le sue denunce contro le attività di cosa nostra furono così forti e intense, da portare al suo assassinio, il 9 maggio 1978. Cresciuto in una famiglia mafiosa, il padre Luigi, infatti, era stato inviato al confino durante il periodo fascista, lo zio e altri parenti erano mafiosi ed il cognato del ...

Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 veniva ucciso Peppino Impastato : Il 9 Maggio 1978 veniva ucciso da Cosa Nostra Peppino Impastato, giornalista e attivista, simbolo della lotta alla Mafia. Impastato ha sfidato il boss di Cinisi, Gaetano Badalamenti, nelle sue trasmissioni di Radio Aut con monologhi satirici e attacchi che gli sono costati la vita. La sua lotta Cosa Nostra è cominciata prima, con una ribellione contro la sua stessa famiglia, ben inserita negli ambienti mafiosi locali. Peppino Impastato si ...

Peppino Impastato - dai 100 Passi al depistaggio : cinque libri per conoscerlo 41 anni dopo l’omicidio : Il 9 maggio del 1978 a Cinisi (Palermo) viene ucciso dalla mafia Giuseppe Impastato, un giovane giornalista e militante di Democrazia Proletaria. Peppino era nato in una famiglia mafiosa: il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista, lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia del paese Cesare Manzella, ucciso nel 1963 in un agguato nella sua Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo. ...

"Mio zio Peppino Impastato - cercatore di verità" : “Pensare che mio zio fosse più giovane di me quando è stato ucciso mi spinge ancora di più a sentire la responsabilità di portare avanti il suo messaggio. Era un ragazzo che a trent'anni ha dedicato la sua vita ai suoi ideali e questo ti fa sentire piccola”. Luisa Impastato, presidente della “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, racconta all'AGI lo zio che non ha mai conosciuto, se non tramite i ricordi della nonna, Felicia. ...