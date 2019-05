Pedofilia nella Chiesa | Bergoglio sfida anche i vescovi | denuncia obbligatoria

vanityfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Obbligo per chierici e religiosi di segnalare molestie e violenze sessuali all’Autorità ecclesiastica. “Sportello” in ogni diocesi, che entro un anno dovrà dotarsi d’un sistema facilmente accessibile per ricevere le segnalazioni. Contemplati non solo abusi su minori e pedopornografia, maquelli su religiose o su novizi e seminaristi maggiorenni. Quando ci si mette. Ecco la tanto attesa “svolta” di Papa Francescolotta contro le violenze sessuali all’interno dellae contro la loro copertura da parte del clero.con la pubblicazione del Motu Proprio, dal titolo “Vos estis lux mundi”, ha stabilito un principio fino ad oggi sconosciuto: l’obbligo (interno) didelle violenze. E questa sarà la nuova legge universale che si applicherà all’interacattolica. Nel documento, che arriva a due mesi e mezzo dal summit in Vaticano sulla ...

monica_boccardi : La risposta del Santo Padre agli scandali della pedofilia nella Chiesa. Netta, precisa, decisa, senza tentennamenti… - Lspazio1 : Pedofilia, migliaia di casi di abusi nella Chiesa - TrueHameronFan : @Belzebu6663 Non è assolutamente vero, quasi il 90% dei reati contro la persona: omicidi, violenza sessuale, botte,… -