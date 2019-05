PD Roma | Raggi deve negare ennesima scorribanda a sfondo fascista

Slitta la riapertura della metro Repubblica a Roma. Raggi : "Tutto da rifare" : Slitta la riapertura della stazione metro Repubblica di Roma, inizialmente prevista a metà maggio. Per rendere nuovamente funzionante la centralissima fermata serviranno ancora due mesi per i lavori e poi altro tempo per i collaudi. Chiusa dall’ottobre del 2018 quando un incidente sulle scale mobili coinvolse diversi tifosi russi del Cska, la “stazione off limits” della linea A ha superato ormai i sei mesi di vita ...

Tulipani di Seta Nera : a Roma il Festival Internazionale del Cortometraggio per il Sociale : La serata di gala al Teatro Brancaccio per la conclusione del Festival Internazionale sul Cortometraggio "Tulipani di Seta Nera" ha fatto registrare il "sold out". Il dato della partecipazione amplissima lo scorso 5 maggio a Roma fa comprendere che cosa scorre nelle vene del Festival giunto alla XII edizione: la capacità di coinvolgere facendo incontrare arte e dinamismo di idee con la finalità di accrescere impegno Sociale, cultura, ...

Metro Roma - la fermata Repubblica non riapre : altri 2 mesi di lavori. Rabbia della Raggi : “Manutenzione fatta male” : Tutto da rifare, un’altra volta. Slitta di nuovo la riapertura della stazione Metro Repubblica di Roma, inizialmente prevista a metà maggio. Per rendere nuovamente funzionante la centralissima fermata serviranno ancora due mesi per i lavori e poi altro tempo per i collaudi. Chiusa dall’ottobre del 2018 quando un incidente sulle scale mobili coinvolse diversi tifosi russi del Cska, la “stazione off limits” della linea A ha ...

18 : 42 | Metro Roma - Raggi : "Scale mobili da rifare a Repubblica" : 09.05.2019 - "A breve inizieranno i lavori" alla stazione della Metropolitana di piazza della Repubblica, a Roma. Lo ha reso noto su Facebook il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, precisando che l'impresa costruttrice delle scale mobili Otis "ha terminato le ispezioni rilevando che la ditta incaricata della manutenzione aveva lavorato male e che ci sarà da rifare completamente l'impianto. La sicurezza prima di tutto".

Roma - Raggi contestata a Casal Bruciato per la casa ai rom. Di Maio «irritato» : «Aiutare prima gli italiani» : La sindaca in visita alla famiglia entrata tra tensioni e polemiche nella casa assegnatale dal Comune. L’auto con la targa contraffatta e senza assicurazione sequestrata al capofamiglia che replica così agli insulti: «Non meritano risposta»

Di Maio irritato con la Raggi : “Prima si aiutano i Romani - gli italiani… poi i rom” : Virginia Raggi sindaca di Roma si prende attacchi e anche insulta dai cittadini di Roma, anche il leader del movimento 5 stelle ha qualcosa da dire proprio contro la sindaca “Questa famiglia ha diritto alla casa, non se ne andrà”. Al terzo giorno di manifestazioni e proteste, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si presenta … Continue reading Di Maio irritato con la Raggi: “Prima si aiutano i romani, gli italiani… poi i ...

Luigi Di Maio e Virginia Raggi - retroscena : "Rom e Romani" - pazzesca faida grillina - capetto fuori controllo : La visita della sindaca di Roma Virginia Raggi alla famiglia rom sotto assedio a Casal Bruciato ha fatto letteralmente saltare i nervi al vicepremier grililno Luigi Di Maio. Secondo un retroscena dell'Adnkronos, il leader del M5s si sarebbe sfogato contro la Raggi per la mossa azzardata in solidarie

Casal Bruciato - Di Maio irritato per l'iniziativa della Raggi : 'Prima si aiutano i Romani' : Il vicepremier Di Maio irritato con Virginia Raggi per la visita della sindaca della Capitale alla famiglia rom a cui è stata assegnata una casa a Casal Bruciato , a Roma . È stata infatti accolta con ...

Casal Bruciato - M5s Roma al fianco di Raggi dopo insulti : “Battaglia di civiltà”. Agenzie di stampa : “Di Maio irritato” : “Siamo con Virginia Raggi in questa battaglia di civiltà”, scrive su Twitter il Movimento 5 stelle di Roma, dopo che la sindaca della Capitale a Casal Bruciato è stata accolta dagli insulti dei partecipanti al sit-in contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. Raggi si è recata a casa delle 14 persone che da ieri vivono assediate dai vicini fomentati da gruppi e partiti di estrema destra come Casapound e Fratelli ...

La sindaca Raggi contestata a Roma da residenti di Casal Bruciato : “Buffona - stai attenta” : «Buffona, non sei il nostro sindaco»: sono le frasi urlate da alcuni residenti di Casal Bruciato alla sindaca Virginia Raggi all’uscita dall’appartamento in via Satta dove ha fatto visita - insieme al vescovo Palmieri - alla famiglia rom assegnataria di una casa popolare. Scortata dalle forze dell’ordine, è stata fischiata, insultata dagli inquilin...

Roma - Raggi contestata a Casal Bruciato : 'Famiglia rom legittima assegnataria' : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato l'abitazione di Casal Bruciato assegnata a una famiglia nomade . La prima cittadina è stata a lungo contestata e ha lasciato la periferia Romana scortata ...