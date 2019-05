Partita la caccia alle opportunità di lavoro stagionale

Sanità - neolaureati a Partita Iva e caccia ai medici nell’Europa dell’Est : le soluzioni low cost per tappare i buchi nell’organico : L’ultima trovata per tappare i buchi in corsia è andare a caccia di medici nell’Europa dell’Est. Apripista è l’Usl di Treviso, che ha già reclutato dieci camici bianchi dalla Romania. Grazie a un accordo non ancora ufficiale con l’università di Timisoara e quella di Padova. “Stiamo aspettando l’ok dall’ateneo veneto – spiega a Ilfattoquotidiano.it il direttore generale dell’Usl Francesco Benazzi – Si tratta di giovani medici che ...