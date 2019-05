blogo

(Di venerdì 10 maggio 2019) Gianluigisi scaglia contro, programma che lo ha ospitato nella puntata di giovedì sera. Un intervento in esterna, per difendere il provvedimento sul reddito di cittadinanza, al contrario preso di mira dagli altri presenti in studio.Ad irritare l’ex conduttore de La Gabbia è stata soprattutto Mimma, signora del pubblico infuriata perché beneficiaria di una somma di appena 270 euro.all'di: "Chiildanon ha diritto di parola" pubblicato su TVBlog.it 10 maggio 2019 14:05.

Mov5Stelle : Ambiente, salute, giustizia, lavoro, lotta a sprechi e privilegi: sono tanti i fronti su cui il @Mov5Stelle combatt… - tvblogit : Paragone all'attacco di Piazzapulita: 'Chi ringrazia il governo da Formigli non ha diritto… - SerieTvserie : Paragone all'attacco di Piazzapulita: 'Chi ringrazia il governo da Formigli non ha diritto di parola' -