Papa Francesco | il sondaggio che terremota il Vaticano | le cifre fotografano il crollo

75 anni Csi - udienza da Papa Francesco : ... ma a venire in attacco, a giocare insieme la nostra partita, che è quella del Vangelo - disse Francesco il 7 giugno 2014, per il 70/o di fondazione del Csi - Lo sport rimanga un gioco!". "L'udienza ...

Papa Francesco inchiodato da Filippo Facci : rom - la prova della sua più grande ipocrisia : Nonostante qualche artificio mediatico, la questione dei rom non è divisiva: nessuno, di destra o di sinistra, vuole averli come vicini di appartamento, e nessuno, di destra o di sinistra, vuole abitare vicino a un loro campo. I rom sono praticamente radioattivi, e l' unica divisione doverosa è tra

'Meraviglioso il rispetto dei musulmani per i bambini non nati' - Papa Francesco - : Roma, 10 mag., askanews, - Nel dialogo interrligioso bisogna 'cercare i valori comuni': lo ha detto il Papa nell'incontro con l'Unione internazionale delle sueriori generali. 'Per esempio - ha detto - ...

Case ai Rom - l'ira di Papa Francesco : "In Italia ci sono organizzazioni che sono maestre di vendetta" : Papa Francesco si dichiara arrabbiato e in collera con quegli Italiani che danno addosso ai rom e sinti bollandoli con estrema superficialità di essere malvagi, pericolosi delinquenti e causa dei loro ...

Pedofilia - Papa Francesco : obbligo di denuncia e responsabilità dei vescovi : Il Motu proprio di Papa Francesco è un nuovo documento emanato dal pontefice. Si tratta di una vera e propria riforma per combattere la Pedofilia e qualsiasi forma di violenza si verifichi all'interno dell'istituzione cattolica. Una scelta dettata dai tanti scandali causati da preti e laici appartententi alla Chiesa. All'interno del documento, Papa Francesco sottolinea l'obbligo di denuncia nel caso di conoscenza di fatti violenti. Inoltre, è ...

La famiglia rom da Papa Francesco a San Giovanni : La famiglia di Imer Omerovic, nucleo di 14 nomadi assegnatario di una casa popolare a Casal Bruciato, teatro delle proteste dei giorni scorsi, è stata ricevuta nella Basilica di San...

Papa Francesco - al via gli sportelli per denunciare episodi di pedofilia in ogni diocesi : Nel 'Vos estis lux mundi', Voi siete la luce del mondo, il Papa stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze . Viene assicurato che vescovi e superiori religiosi rendano conto del ...

Papa Francesco e la nuova legge contro gli abusi sessuali in Vaticano : Papa Francesco durante l’udienza generale in Piazza San Pietro (foto: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images) Continua la lotta di Papa Francesco contro gli abusi sessuali. Il pontefice ha varato un motu proprio, cioè una legge della Chiesa cattolica, che impone a tutte le religiose e ai religiosi, di qualsiasi ordine, di denunciare gli abusi segnalandoli alle autorità ecclesiastiche, che dovranno dotarsi di adeguati sportelli. “I ...

Papa Francesco incontra la famiglia rom di Casal Bruciato : "Gente semplice e sorridente" : Papa Francesco sfida la linea dura sui rom di Matteo Salvini: "Vicinanza e solidarietà a questa famiglia e la più netta condanna di ogni forma di odio e violenza". E' la frase riportata dal portavoce vaticano Alessandro Gisotti di Bergoglio dopo l'incontro nella basilica di San Giovanni in Laterano

Papa Francesco incontra i rom : «A Roma crescono razzismo e xenofobia» : Città del Vaticano - Il Papa denuncia per la prima volta l'aumento del fenomeno della xenofobia e del razzismo a Roma. Lo fa parlando davanti a tutti i parroci della Capitale, nella...

20 : 50 | Papa Francesco incontra la famiglia rom di Casal Bruciato : resistete : 09.05.2019 - "Resistere": è questo l'invito che Papa Francesco ha rivolto alla famiglia rom contestata e insultata a Casal Bruciato, durante un incontro nella sagrestia di San Giovanni in Laterano. Bergoglio li ha incoraggiati a rivolgersi alla Chiesa per qualunque necessità. La famiglia ha raccontato la propria storia, spiegando di essere musulmana. "Prego per voi, vi sono vicino. Soffro per quanto vi è capitato, questa non è civiltà", ha ...

Papa Francesco impone nuove regole sulla denuncia di abusi sessuali all’interno della Chiesa : Papa Francesco ha emesso nuove regole globali per denunciare gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica, imponendo per la prima volta che tutte le diocesi istituiscano sistemi per denunciare abusi e insabbiamenti. Le nuove regole richiedono che tutte le diocesi cattoliche di tutto il mondo dispongano di un sistema “pubblico e accessibile” per segnalare gli abusi entro il 1 giugno 2020. Le nuove norme riguardano la procedura interna ...

La famiglia rom da Papa Francesco a San Giovanni : La famiglia di Imer Omerovic, nucleo di 14 nomadi assegnatario di una casa popolare a Casal Bruciato, teatro delle proteste dei giorni scorsi, è arrivata nella Basilica di San...

Rom - Papa Francesco su Casal Bruciato : questa non è civiltà : «Quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro. Oggi ho letto qualcosa brutta e soffro perché questa non è civiltà: non è civiltà». Così il Papa, in trasparente riferimento alla vicenda della famiglia rom, assegnataria regolare di una casa popolare nel quartiere periferico romano di Casal Bruciato e minacciata da militanti di ...