Papa Francesco e la nuova legge contro gli abusi sessuali in Vaticano

Papa Francesco incontra la famiglia rom di Casal Bruciato : "Gente semplice e sorridente" : Papa Francesco sfida la linea dura sui rom di Matteo Salvini: "Vicinanza e solidarietà a questa famiglia e la più netta condanna di ogni forma di odio e violenza". E' la frase riportata dal portavoce vaticano Alessandro Gisotti di Bergoglio dopo l'incontro nella basilica di San Giovanni in Laterano

20 : 50 | Papa Francesco incontra la famiglia rom di Casal Bruciato : resistete : 09.05.2019 - "Resistere": è questo l'invito che Papa Francesco ha rivolto alla famiglia rom contestata e insultata a Casal Bruciato, durante un incontro nella sagrestia di San Giovanni in Laterano. Bergoglio li ha incoraggiati a rivolgersi alla Chiesa per qualunque necessità. La famiglia ha raccontato la propria storia, spiegando di essere musulmana. "Prego per voi, vi sono vicino. Soffro per quanto vi è capitato, questa non è civiltà", ha ...

Papa Francesco impone nuove regole sulla denuncia di abusi sessuali all’interno della Chiesa : Papa Francesco ha emesso nuove regole globali per denunciare gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica, imponendo per la prima volta che tutte le diocesi istituiscano sistemi per denunciare abusi e insabbiamenti. Le nuove regole richiedono che tutte le diocesi cattoliche di tutto il mondo dispongano di un sistema “pubblico e accessibile” per segnalare gli abusi entro il 1 giugno 2020. Le nuove norme riguardano la procedura interna ...

Rom - Papa Francesco su Casal Bruciato : questa non è civiltà : «Quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro. Oggi ho letto qualcosa brutta e soffro perché questa non è civiltà: non è civiltà». Così il Papa, in trasparente riferimento alla vicenda della famiglia rom, assegnataria regolare di una casa popolare nel quartiere periferico romano di Casal Bruciato e minacciata da militanti di ...

