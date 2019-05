Paolo Sorrentino rivela | “I miei genitori sono morti nel sonno per una fuga di gas | io

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Mia madre si chiamava Tina, mio padre Sasà. Mio padre era poco reattivo alle smancerie, come tanti uomini di quell’epoca. Mia madre era un po’ più affettuosa. Io ho la vita salva grazie a Maradona e al Napoli: quando, erano andati in una casa di montagna che avevamo, io ero solito accompagnarli”.è tornato a parlare della morte dei suoi, scomparsi molti anni fa a causa di unadi gas nell’abitazione dove si trovavano, e intervistato da Raffaella Carrà nel suo “A raccontare comincia tu” ha ripercorso quegli attimi drammatici. “Quella volta io nonandato perché mio padre aveva acconsentito che andassi a seguire il Napoli in trasferta. Per questo non mitrovato in quella casa quando è successo l’incidente con il riscaldamento. La passione salva ma uccide pure, mio padre ...

