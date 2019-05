Paolo Sorrentino parla della morte dei genitori | Mi ha salvato la vita

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Io ho lasalva grazie a Maradona e al Napoli: quando sono morti i miei, erano andati in una casa di montagna che avevamo, io ero solito accompagnarli. L’ultima volta non sono andato perché mio padre mi aveva consentito di andare a vedere il Napoli in trasferta a Empoli”., ospite di Raffaella Carrà, torna aredei. Idel regista hanno perso laa causa di una perdita di gas.“La ragione per cui non mi trovavo in quella casa è perché mio padre mi ha permesso di andare”, spiega nella puntata di “A raccontare comincia tu” a lui dedicata, “La passione salva ma uccide pure, mio padre aveva la passione per lo sci: sono le cose”. Il lutto è stato molto difficile da affrontare, lasciando delle tracce sulla sua persona: ...

RaiTre : «Io ho la vita salva grazie alla passione per il Napoli e per Maradona». Paolo Sorrentino racconta a @raffaella l'i… - RaiTre : Paolo Sorrentino è uno dei nostri registi più amati e premiati: da L'uomo in più a La grande bellezza, che vince l'… - RaiTre : Ormai lo sappiamo: Raffaella Carrà non inizia senza un buon caffè. #araccontarecominciatu: questa sera, alle 21:20… -