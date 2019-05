Paolo Liguori a KissKiss | «La Juve vince per gli arbitri o perché le altre si scansano

ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il direttore del Tgcom,, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: «Ancelotti è una certezza per il Napoli nel momento in cui vedo tanti cambi di panchina all’orizzonte. Non capiscoa Roma ci sono rimasti male per Conte: stiamo parlando di un allenatore ambizioso e di una società che fa plusvalenze. Pioli già anni fa era stato accostato alla panchina giallorossa, ma devono allora spiegarmihanno mandato via Di Francesco. La Roma è condotta e gestita male, non garantisce un allenatore. Ancelotti è venuto a Napoli convinto dal progetto e da De Laurentiis. Hanno tenuto Insigne dopo tante polemiche, questo significa avere sinergia tra dirigenza, squadra ed allenatore. In questo momento nessuna squadra ce l’ha, nemmeno la. Lo scudetto del prossimo anno probabilmente sarà ancora dellanelle partite vere contro Roma, Napoli ...

