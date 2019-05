Panchina Juventus | tentazione Pochettino | il nome intriga i bookmakers

calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Per ispunta una sorpresa per ladella: è Mauriciouno dei candidati forti per la sostituzione di Massimiliano Allegri in caso di addio. Il tecnico argentino del Tottenham ha annunciato proprio oggi che difficilmente resterà alla guida degli Spurs anche il prossimo anno. Parole che suonano come un addio quelle di. La nuova opzione hato anche i betting analyst, che subito le hanno dato spazio: nelle scommesse sull’allenatore della Juve nella prossima stagione, riporta Agipronews,entra a quota 6,00 su Sisal Matchpoint, alla pari con Didier Deschamps e alle spalle di Pep Guardiola (a 3,00), nonché di Antonio Conte, pure offerto a 3 volte la posta. A “incombere” su Allegri, che per ora resiste a 1,80, c’è anche l’ipotesi Klopp, più lontana a 12,00, la stessa quota di Josè ...

Sport_Mediaset : #Juventus - Lo juventino vuole sapere: cosa sta succedendo? Le incertezze sul futuro della panchina, divisa… - tuttosport : #JuveU23: per la panchina sale #Pirlo ?? - repubblica : Juventus, Allegri si allontana: Conte in pole per la panchina -