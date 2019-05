calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019)– Sono ore caldissime in casaper latra voci, conferme e smentite. La certezza al momento è una sola, non è fatta per il ritorno di Antonio Conte come circolato nelle ultime ore, anzi l’ex Nazionale è ad un passo dalladell’Inter. In casainvece la situazione è molto più complicata con una decisione definitiva che non è stata presa, da entrambe le parti. Ma facciamo un passo indietro. I bianconeri hanno vinto l’ottavo scudetto ma il percorso in Champions League è stato deludente e le semifinali andate in scena negli ultimi giorni hanno fatto riflettere la dirigenza, lanon sembra in grado di poter lottare con queste squadre almeno dal punto di vista atletico e dell’agonismo, diverso il discorso dal punto di vista tecnico con lache può contare su una delle squadre più forti in ...

repubblica : Juventus, Allegri si allontana: Conte in pole per la panchina - Sport_Mediaset : Il #Psg tenta #Allegri e la #Juve è pronta alla svolta in panchina. #Agnelli sogna #Guardiola per sostituirlo, ma… - CalcioWeb : Panchina #Juventus, le richieste di #Allegri ad #Agnelli aumentano le possibilità di divorzio [DETTAGLI] -