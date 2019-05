Pamela Prati a Verissimo | ' Ho trovato l' acido fuori casa e un biglietto orrendo' RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Come aveva anticipato ieri sera con un post che è apparso sulla sua pagina Facebook, pochi minuti fa Riccardo Signoretti ha pubblicato quella che dovrebbe essere la parte finale dell'intervista cheha rilasciato a. Rientrata in studio dopo 20 minuti d'assenza, pare che la soubrette abbia fatto presente a Silvia Toffanin di aver subito delle minacce nei giorni scorsi, ed ha paragonato la pressione mediatica che c'è su di lei a quello che è stato fatto a Gigi Sabani tempo fa.ed Eliana in tv: 'Siamo state aggredite' L'intervista cheha registrato ieri per, non smette di far discutere: sono tantissime, infatti, le indiscrezione che stanno trapelando su quello che è successo in studio giovedì pomeriggio. Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha usato Facebook per riportare lo scambio di battute che ci sarebbe stato tra la showgirl e ...

trash_italiano : NON CI CREDO. SEMBRA BEAUTIFUL. - trash_italiano : MA CHI SONO I BAMBINI CHE FERMANO CIACCI PER SAPERE DI PAMELA PRATI. MUOIO ?????? - FranAltomare : Peggio degli spoiler del Trono di Spade ci sono solo gli spoiler della puntata di #Verissimo in cui Silvia Toffanin… -