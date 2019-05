Pallavolo – Julio Velasco si ritira | la lettera d’addio dell’allenatore argentino

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) La lungad’addio di: termina la carriera dell’allenatoreIl Modena Volley ha annunciato oggi l’addio dialla. L’allenatoreha deciso di porre fine alla sua carriera e per questo motivo ha scritto una lungad’addio. Come tutti già sapete, ho deciso di chiudere la mia carriera di allenatore. Sono rimasto in silenzio fino ad ora e lo farò ancora per un po’, a parte questo scritto, perché per me è una situazione emotiva molto forte e ho bisogno di stare un po’ con me stesso. Voglio ringraziare la società Modena Volley per le parole spese nei miei confronti nell’annuncio del mio ritiro e tutti coloro, davvero tanti, che in queste ultime ore mi hanno scritto o detto parole che mi hanno fatto emozionare molto. Questo momento per me non è semplice, ma come molti giocatori hanno smesso ...

