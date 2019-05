Pallavolo – A Milano la celebrazione dei trionfi europei dei Club di Serie A

Pallavolo – Matteo Piano a Roma con la maglia azzurra : “tornare in Nazionale grazie a Milano è importante” : Il centrale astigiano, Matteo Piano, è a Roma con la maglia azzurra per il primo collegiale in vista della VNL Vocazione azzurra: è quella disposizione d’animo che lega indissolubilmente il centrale della Revivre Axopower Milano Matteo Piano alla maglia della Nazionale italiana di Pallavolo. Dallo scorso 5 maggio fino al 10 il centrale astigiano è impegnato nel primo collegiale a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio ...

Pallavolo - termina la stagione della Revivre Axopower Milano : i ringraziamenti del presidente Fusaro : Momento finale di condivisione per la Revivre Milano, nel corso del quale il presidente Fusaro ha ringraziato la squadra per la stagione “Rompete le righe” per la Revivre Axopower Milano che segna ufficialmente la chiusura della stagione 2018-2019 della formazione del capoluogo lombardo. La società del presidente Lucio Fusaro si è ritrovata a cena per vivere un momento finale di condivisione prima della partenza degli atleti ...

Pallavolo – La Nazionale italiana femminile in raduno a Milano il 23 aprile : Martedì 23 aprile il primo raduno delle azzurre di Davide Mazzanti Martedì 23 aprile prenderà ufficialmente il via la stagione 2019 della Nazionale italiana femminile che si radunerà in collegiale al Centro Pavesi di Milano. Quattordici le atlete convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti: Carlotta Cambi, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Elena Perinelli, Giulia Angelina, Josephine Obossa, Francesca Villani, Anna Nicoletti, ...

Pallavolo – L’Azimut Modena si impone di forza 3-1 su Milano e vola in semifinale : Azimut Leo Shoes Modena in palla questa sera in gara-2 dei quarti di finale contro la Revivre Milano, una vittoria per 3-1 che spedisce i modenesi in semifinale Un PalaYamamay caldissimo accoglie gara-2 dei quarti tra L’Azimut Leo Shoes Modena e la Revivre Milano. Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Bartosz Bednorz e Tine Urnaut, al centro Holt e Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. La ...

Pallavolo - Playoff Serie A – Milano ha voglia di rivalsa : sabato sera alle 18 : 00 gara-2 contro Modena : La Revivre Axopower Milano vogliosa di riaprire la Serie contro Modena: domani sera alle 18:00 c’è gara-2 dei Playoff di Serie A C’è voglia di rivalsa tra le fila della Revivre Axopower Milano alla vigilia della sfida che vedrà i padroni di casa impegnati domani sera, alle ore 18.00, al PalaYamamay di Busto Arsizio per Gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca contro l’Azimut Leo Shoes Modena. Dopo la sconfitta ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano - coach Giani carica i suoi : “pronti a riaprire la serie contro Modena” : coach Giani sprona la Revivre Axopower Milano dopo la sconfitta in gara-1 contro Modena: l’allenatore della formazione lombarda vuole riaprire la serie Arrabbiato prima, motivato poi, determinato ora. È il percorso di Andrea Giani dopo la sconfitta di sabato scorso della sua Revivre Axopower Milano contro Modena in Gara 1 dei quarti di finale Play Off Credem Banca. Non si aspettava nessuno – e di certo non se lo aspettava coach Giani ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Milano chiamata all’impresa - gli uomini di Giani provano a riaprire la serie con Modena : La Powervolley Milano sabato scende in campo con l’obiettivo di riaprire la serie contro Modena Captain America, Iron Man, Thor, Spider Man e Hulk sabato sera saranno in campo per Gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca. Non è uno spoiler dell’ultimo film della Marvel, “The Avengers – End Game” che uscirà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile, ma è quanto accadrà nelle fila della Revivre Axopower che sabato 06 ...

Pallavolo – Velasco sprona Modena : “abbiamo il quarto di finale più complicato - Milano forte ma noi pronti alla battaglia” : Modena pronta ad affrontare Milano in Gara-1 dei Playoff Scudetto: coach Velasco rispetta gli avversari, ma spronta i suoi ragazzi alla battaglia Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione di Gara-1 dei Playoff Scudetto che domani vedrà Azimut Leo Shoes Modena sfidare la Revivre Axopower Milano al Palapanini. A disposizione dei media il Coach Julio Velasco: “il nostro è il quarto ...

Pallavolo Serie A – Sbertoli carica Milano : “a Modena con il coltello fra i denti” : La Revivre Axopower Milano pronta alla sfida contro Modena: Riccardo Sbertoli suona la carica in vista di Gara-1 Dal 13 gennaio al 30 marzo, passando per il 24 gennaio: 76 giorni dividono queste due date, intervallate dal ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, in cui Modena e Milano si ritroveranno nuovamente faccia a faccia. Questa volta non per scrivere la storia in una partita di regular season in Superlega, ma per iniziare il ...

Pallavolo – La Revivre Axopower Milano verso la sfida di PlayOff contro Perugia : la carica di Bossi e Cebulj : Il centrale e lo schiacciatore, Bossi e Cebulj, dopo la vittoria di Perugia, caricano l’ambiente in vista dei play off Obiettivo gara 1 dei quarti dei Play Off Scudetto Credem Banca per la Revivre Axopower Milano. L’appuntamento, evidenziato in rosso nell’agenda di coach Giani, è sabato 30 marzo alle ore 18.00 al PalaPanini contro i padroni di casa dell’Azimut Leo Shoes. Inizia così la post season per Milano che, dopo l’ottimo campionato ...

Pallavolo - Modena batte Verona : adesso i playoff - primo turno contro Milano : L’Azimut Leo Shoes Modena vince a Verona e conquista il quarto posto in regular season. Sabato alle 18 i gialli se la vedranno in casa con Milano in gara uno dei quarti di finale playoff Un AGSM Forum sold-out accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Verona di Nikola Grbic in una sfida fondamentale per la classifica finale della Regular season. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le ...

Pallavolo - impresa della Revivre Axopower Milano : battuta la Conad Perugia : Revivre Axopower Milano vittoriosa al PalaYamamay contro i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia Grande impresa della Revivre Axopower Milano che, in un PalaYamamay gremito, batte i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia e chiude nel migliore dei modi la propria regular season. Un 3-2 in rimonta per i ragazzi di coach Giani che si impongono al quinto set e chiudono la stagione regolare a quota 49 ...

Serie A Pallavolo – Sfida ai titani di Perugia : Milano pronta a sovvertire il pronostico : Si chiude domani la regular season della Revivre Axopower al PalaYamamay di Busto Arsizio che ospita gli umbri Ultima chiamata per il quarto posto: è la Sfida contro la Sir Safety Conad Perugia a chiudere il cammino in regular season della Revivre Axopower Milano che domani sera, alle ore 18.00 con diretta su Raisport, ospita i campioni d’Italia in carica. Un match che conclude il ciclo di ferro degli ambrosiani iniziato ad inizio marzo ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : si gioca l’ultima giornata di regular season - Milano punta al quarto posto : Domenica ultima giornata di regular season per i ragazzi di Giani che sperano ancora nel sorpasso Ultima giornata di regular season ormai alle porte per la Revivre Axopower Milano che domenica, alle ore 18.00 al PalaYamamay di Busto Arsizio, chiude il suo campionato ospitando i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia. Ultimo impegno “regolare” per Matteo Piano e compagni, in attesa di proiettarsi con tutte le energie nei ...