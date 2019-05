rivierasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) E la cosa importante è già esserci e passare una giornata indimenticabile giocando aassieme al mondo. Tutto in un giorno.

RivieraSportit : Palla ovale. Imperia Rugby, la formazione Under 12 protagonista al Torneo di Santa Devota nel Principato di Monaco - trapani24h : Petrarca Rugby: LA PALLA OVALE TORNA NEI PARCHI CITTADINI! - ntefida : RT @MattiaPertoldi: Io non so che sport vi piacciano. Magari quelli che si giocano con le mani. Forse quelli con la palla ovale. Probabilme… -