Palermo | sindaco incontra ministro esteri Germania

Palermo - il sindaco Orlando : “Serve trasparenza per l’affidamento dello stadio” : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando, hanno inviato oggi una lettera alla società US Città di Palermo, nella quale ricordano che “il Consiglio comunale attende da tempo che si chiarisca la situazione proprietaria finanziaria della società, prima di poter procedere a esaminare la proposta di affidamento dello stadio comunale ‘Renzo Barbera‘, da tempo ...

La protesta per l'aeroporto di Birgi a Palermo. Parla il Sindaco di Trapani Tranchida : Dopo la manifestazione di stamattina a Palermo per protestare contro la possibile chiusura dell'aeroporto di Trapani Birgi, interviene il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che pubblichiamo ...

Salvini : "Orlando chi?". La replica del sindaco : "Ossessionato da Palermo" : Nella due giorni in Sicilia prima o poi sarebbe arrivato il tanto botta e risposta, che da mesi va va avanti tra il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il ...

Mettere i sindaci di tutta Italia contro Salvini - ecco il piano di Orlando sindaco di Palermo : Leoluca Orlando continua a sfidare il ministro Matteo Salvini, questa volta chiama tutti i sindaci d’Italia: “Diventiamo partigiani della Costituzione” Un appello a tutti i sindaci d’Italia a diventare “partigiani della costituzione”. Un appello che la giunta di Leoluca Orlando approverà domani, nel giorno della Liberazione, ma anche e soprattutto nel giorno nel quale il ministro dell’Interno … Continue reading Mettere i ...

Turismo - il sindaco Orlando : 'Palermo terza meta in Italia' : "Fra Pasqua e il Primo maggio, Palermo terza città d'Italia per presenze di turisti italiani, dopo Roma e Firenze. Un nuovo risultato che onora tutti noi e ci impegna a fare ancora di più e meglio. Il ...

Sicurezza : sindaco Palermo - 'se Prefetto si adegua a direttiva mi rivolgerò ai giudici' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Qualora la Prefetta di Palermo dovesse adeguarsi alla direttiva del ministro dell'Interno Salvini io adirò immediatamente al tribunale amministrativo per l'annullamteo del provvedimento sulle cosiddette 'zone rosse'". E' quanto dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlan

Rifiuti : sindaco Palermo a Rap - 'accelerare incremento differenziata' (2) : (AdnKronos) - Intanto un risultato estremamente positivo viene considerato quello del Centro comunale di raccolta attivato a Brancaccio dove si registra una crescita continua del numero di utenti - 18mila quelli che hanno conferito frazioni riciclabili di Rifiuti domestici e 15mila quelli che hanno

Rifiuti : sindaco Palermo a Rap - 'accelerare incremento differenziata' : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Una "ulteriore accelerazione" sulla raccolta differenziata. E' questa la richiesta che il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha avanzato alla Rap durante l'incontro di oggi pomeriggio con l'aministratore unico Giuseppe Norata, il vice sindaco Fabio Giambrone e l'assess

Palermo - arrestati due carabinieri e l’ex sindaco di Castelvetrano : “Rivelate notizie riservate su Messina Denaro” : Due investigatori, il tenente colonnello Marco Zappalà, carabiniere in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, e Giuseppe Barcellona, un appuntato in forza alla Compagnia di Castelvetrano, sono stati arrestati con l’accusa di favoreggiamento alla mafia e accesso abusivo al sistema informatico. Per la Procura di Palermo hanno passato informazioni su inchieste in corso a carico del boss latitante Matteo Messina Denaro. In ...

Palermo : sindaco Partinico - 'ore di apprensione per incendio distilleria' : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - “Sono ore di apprensione per la nostra comunità. Voglio esprimere la vicinanza, a nome di tutta la cittadinanza, alle famiglie dei feriti – Monitoriamo costantemente la situazione, con i vertici della polizia municipale, gli organi dirigenziali e i componenti della giu

Palermo : piscina comunale off limits per gare Fin - sindaco convoca incontro con atleti : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha incaricato il vice sindaco Fabio Giambrone e l'assessore agli impianti sportivi Maria Prestigiacomo di convocare un incontro con i cittadini che oggi inviato al primo cittadino una lettera aperta per chiedere di dotare la piscina

Caos operatori Asu Ragusa - sindaco di Modica : in attesa di risposte da Palermo : Ancora Caos per gli operatori Asu dell’Asp di Ragusa. Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, accanto ai lavoratori. In attesa di risposte da Palermo

Lavoro : disoccupazione in calo a Palermo - sindaco 'segno ripresa' : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Buone notizie sul fronte del Lavoro a Palermo. I dati diffusi dall’ufficio Statistica del Comune, infatti, registrano un incremento degli occupati dello 0,5 per cento, una diminuzione dei disoccupati del 4,4 per cento e una diminuzione delle persone inattive dell'1,3 pe

Affronto di Orlando sindaco di Palermo a Salvini : “La nave Alan Kurdi sbarchi in Sicilia” : La nave Alan Kurdi chiede un posto sicuro, Salvini lo nega, il sindaco di Palermo invita la nave a sbarcare in Sicilia Sesto giorno in mare per la nave Alan Kurdi, della ong tedesca Sea Eye, che si trova ancora al largo delle coste maltesi, in attesa del permesso di sbarcare, con a bordo 64 … Continue reading Affronto di Orlando sindaco di Palermo a Salvini: “La nave Alan Kurdi sbarchi in Sicilia” at BlogItalia.News.