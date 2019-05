Palermo | Rossi | pensiamo solo al campo

Palermo-Cittadella - l’iniziativa in vista del prossimo match : Ultimi minuti validi per il campionato di Serie B, il Palermo si gioca le ultime chance di promozione. Sono stati venduti oltre 12 mila biglietti in due giorni. Già all’apertura dei botteghini presenti tanti tifosi. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del gruppo Arkus Network è arrivato un annuncio importante: l’incasso sarà devoluto in beneficenza. “Vogliamo dare un segnale sociale forte – dice il ...

Palermo - tra deferimento e cessione : Delio Rossi pensa solo al campo : “Non dobbiamo fare calcoli, ma ragionare di partita in partita. Dobbiamo puntare sulla compattezza del gruppo. Sara’ importante anche l’apporto dell’ambiente che ci circonda. Il vero tifoso si vede nel momento di difficolta'”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Palermo, Delio Rossi, in conferenza stampa ed alla vigilia della trasferta ad Ascoli. Per oggi è atteso anche il closing per la cessione ...

Serie B Palermo - Rossi : «Nessun discorso a lungo termine - pensiamo allo Spezia» : Palermo - Il suo ritorno sulla panchina del Palermo è coinciso con un pareggio maturato negli ultimi minuti, ma ora Delio Rossi vorrà rifarsi contro lo Spezia . Ecco come ha esordito il tecnico ...

Serie B Benevento-Cosenza 4-2. I giallorossi si avvicinano al Palermo : BENEVENTO - Gol e spettacolo nell'anticipo tra Benevento e Cosenza : la squadra di Bucchi si impone 4-2 al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre. Nella prima frazione il Benevento ...

Probabili formazioni Serie B - 35^ giornata : gli schieramenti - la prima di Delio Rossi al Palermo : Probabili formazioni Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, la stagione è pronta a portare i primi verdetti. Il turno si apre con la gara tra Benevento e Cosenza, i padroni di casa non hanno intenzione di fermarsi. Trasferta per il Palermo sul campo del Livorno, la squadra di Delio Rossi alla ricerca di punti per la promozione diretta. Scontro che preannuncia spettacolo quello tra Pescara e Hellas Verona, match ...

Palermo - febbre Delio Rossi - l’allenatore in conferenza : “Voglio vedere senso d’appartenenza” : Palermo, febbre Delio Rossi. Rush finale con l’esperto tecnico in panchina dopo l’esonero di Roberto Stellone. L’obiettivo è rientrare tra le prime due per la promozione diretta in Serie A. Alla vigilia della trasferta di Livorno, ecco le parole dell’allenatore rosanero in conferenza stampa. “Quarantotto ore sono poche ma ho avuto la massima disponibilità da parte di tutti i calciatori. Non posso ...

Palermo - Delio Rossi : 'No ho promesse per la prossima stagione - sono qui per la Serie A' : Delio Rossi , nuovo allenatore del Parma , parla a Sky Sport di questa nuova avventura in rosanero: 'Con il Palermo ho vissuto dei momenti bellissimi, fra i migliori della mia carriera ed insieme abbiamo toccato vette altissime. Adesso c'è una squadra in ...

Palermo - effetto Delio Rossi : in 2500 al Barbera per vedere l’allenamento : Hanno risposto in tanti all’appello lanciato dall’allenatore del Palermo Delio Rossi presentandosi in 2.500 allo stadio “Barbera” per l’allenamento a porte aperte. Sugli spalti famiglie con bambini e gli ultras dei due gruppi organizzati principali Curva Nord 12 e curva nord inferiore. Applausi per Rossi e per i giocatori, ma anche un coro di contestazione all’amministratrice delegata Daniela De Angeli ...

Serie B - dal big match Lecce-Brescia al ritorno di Delio Rossi sulla panchina del Palermo : il programma del prossimo turno : Il 35esimo turno di Serie B offre match molto importanti sia in vetta che in coda. Spiccano Lecce-Brescia e Livorno-Palermo. Un Via del Mare che si preannuncia più bollente e gremito che mai farà da scenario a Lecce-Brescia, una sfida dal fortissimo profumo di A. Seconda contro prima, tre punti di distanza con i salentini che hanno però una partita in più e che hanno ovviamente più da perdere, ma possono contare sul fattore casalingo. ...

Palermo - presentato Delio Rossi : “Al Palermo non posso dire di no” : Delio Rossi ritorna sulla panchina del Palermo. Dopo l’esonero di ieri di Stellone, la società rosanero ha puntato sull’esperto allenatore, presentato quest’oggi. Ecco le parole in conferenza stampa. “Se avessi ragionato razionalmente avrei dovuto rifiutare, ma al Palermo non posso dire di no, ho un debito di riconoscenza verso questo ambiente. In questo momento ho bisogno piu’ di uomini che di giocatori, non ...

Serie B - ufficiale : Delio Rossi nuovo tecnico del Palermo : Palermo - I rumors dei giorni passati ora si sono trasformati in una concreta ufficialità: il nuovo allenatore del Palermo è Delio Rossi . Il riminese classe 1960 prende il posto dell'esonerato ...

Palermo : Delio Rossi nuovo allenatore : Palermo, 24 APR - Delio Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. Ieri sera l'arrivo in città, stamattina la firma sul contratto che lo legherà fino al 30 giugno al club rosanero. Il suo ...

Palermo - Rossi è ufficiale : obiettivo - il ritorno in Serie A : Ora c'è anche l'ufficialità. Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico romagnolo, che è già stato in Sicilia dal 2009 al 2011, è già in città e oggi alle 18 sarà presentato alla stampa ...

Palermo - ufficiale Delio Rossi : obiettivo il ritorno in Serie A : Ora c'è anche l'ufficialità. Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico romagnolo, che è già stato in Sicilia dal 2009 al 2011, è già in città e oggi alle 18 sarà presentato alla stampa ...