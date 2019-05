Palermo | incubo serie C Risposta tifosi | oltre 22mila allo stadio

ilfogliettone

(Di venerdì 10 maggio 2019) Superata quota 22 mila biglietti emessi per-Cittadella, la partita in programma domani al "Barbera", con la quale i rosanero si giocano l'accesso allaA. "E' gia' record stagionale", e l'incasso sara' devoluto interamente a dodici onlus, dicono dalla societa' passata di mano ai nuovi azionisti che tentano di archiviare la lunga stagione dell'ingombrante Maurizio Zamparini. Tra i beneficiari la Comunita' di Sant'Egidio, gli Angeli della notte che assistono i clochard e l'Oratorio salesiano Santa Chiara che aiuta i migranti. Idecidono dunque di sostenere i loro giocatori, nonostante il momento difficile: pende sulla sorte del club la richiesta formulata oggi dalla procura federale della Figc di ultimo posto in B e retrocessione in C per illeciti amministrativi delle precedenti gestioni,all'inibizione quinquennale per l'ex patron Zamparini.Delio Rossi ...

