Palermo calcio | al via il processo per le presunte irregolarità nelle annate ’14-’17

Pronostici Serie B 36^ giornata - i consigli di CalcioWeb : il Palermo rischia : Pronostici Serie B – giornata importantissima in Serie B: il 36° turno potrebbe infatti già emettere qualche verdetto. Si gioca domani. Alle 12.30, gara significativa: il Palermo ospita lo Spezia e, in caso di mancata vittoria, spalancherebbe le porte alla promozione del Brescia, che battendo l’Ascoli nel posticipo delle 18 sarebbe certa di un posto nella prossima Serie A. Tutto il resto del programma è alle 15: occhi puntati ...

Calcio : cessione Palermo - Orlando 'Attendo notizie da Lega' : Palermo , 26 apr. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha avuto, nella giornata di ieri e di oggi, contatti con il presidente della Lega Calcio di serie B, Mauro Balata, in merito alle notizie sulla cessione della proprietà del Palermo Calcio . Al presidente Balata, si legge in una nota

Arkus Network compra il Palermo Calcio : A titolo di cronaca, oltre a una nuova proprietà, al Palermo anche un 'nuovo' allenatore con il ritorno di Delio Rossi , cui tocca l'ultimo rush per portare i rosanero Arkus Network in serie A. ...

Pronostici Serie B 31^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Goal in Pescara-Palermo : Pronostici Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata si apre con le partite del martedì, tra le quali segnaliamo Verona-Brescia, match d’alta classifica, il delicatissimo scontro salvezza tra Livorno e Cremonese e il derby veneto Venezia-Cittadella. Due i posticipi del mercoledì: Lecce-Cosenza e l’altro match ...